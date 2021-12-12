Особенный сын Эвелины Бледанс стал певцом

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 039

Девятилетний Семен спел дуэтом с победителем шестого сезона шоу «Голос. Дети» Валерием Кузаковым.

Особенный сын Эвелины Бледанс стал певцом

Фото: Instagram @bledans

Особенный сын актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс недавно продемонстрировал свои музыкальные таланты. Не исключено, что девятилетний Семен Семин полюбит сцену и сможет успешно реализоваться в искусстве.

Недавно мальчик выступил вместе с победителем шестого сезона шоу «Голос. Дети» Валерием Кузаковым. Юные исполнители спели дуэтом на благотворительном вечере фонда «Звезда на ладошке», который помогает детям со спинальной мышечной атрофией, пишет 7Дней.ру.

«Это всего лишь второй выход на сцену первого в мире инклюзивного дуэта „+1“», — отметила Бледанс, представляя выступающих.

Юные артисты отлично ладят между собой. Они давно общаются, причем не только «по делу», но и весело проводят время. Недавно мальчики вместе сходили на премьеру нового диснеевского мультфильма.

 
 
 
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Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans)

По мнению поклонников актрисы, из мальчишек может получиться интересный дуэт, ведь внешне они удивительно похожи.

Наследник звезды Семен появился на свет в браке Эвелины Бледанс с российским продюсером и режиссером Александром Семеным. Позднее врачи диагностировали у него синдром Дауна.

Артистка никогда не скрывала диагноз сына, а напротив, всегда демонстрировала позитивный опыт воспитания особенного ребенка. Школьник растет очень открытым и общительным и творческим ребенком.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что во время недавнего отдыха с сыном на море Бледанс отважилась на жуткую процедуру.

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