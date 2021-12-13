Звезды полюбили выходить в свет без нижнего белья благодаря бодипозитиву
The Sun: звезды полюбили выходить на публику без нижнего белья
Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama
Зарубежные знаменитости поймали на странном тренде.
Зарубежные знаменитости оказались под влиянием нового неожиданного тренда — не носить нижнее белье на публике. О тенденции рассказало издание The Sun.
Журналисты провели исследование и выяснили, что после коронавирусного карантина 46% респондентов полюбили выходить на улицу без бюстгальтеров как минимум раз в неделю. Это связывают с популярностью бодипозитива, благодаря которому женщины чувствуют себя более уверено.
Одной из сторонниц нового тренда издание назвало певицу и модель Викторию Бэкхэм.
Без нижнего белья на публике также неоднократно была замечена солистка группы Little Mix Ли-Энн Пиннок.
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А поп-исполнительница Рианна, в свою очередь, в конце ноября посетила инаугурацию президента Барбадоса Сандры Мейсон в оранжевом атласном платье без бюстгальтера.
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В списке знаменитостей, поддержавших новый тренд, также фигурируют имена актрис Аманды Холден, Дженнифер Энистон, Зендаи и модели Лили-Роуз Депп.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Иван Ургант подколол Светлану Лободу, которая пришла на шоу в откровенном наряде.
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