Звезды полюбили выходить в свет без нижнего белья благодаря бодипозитиву

Зарубежные знаменитости поймали на странном тренде.

Зарубежные знаменитости оказались под влиянием нового неожиданного тренда — не носить нижнее белье на публике. О тенденции рассказало издание The Sun.

Журналисты провели исследование и выяснили, что после коронавирусного карантина 46% респондентов полюбили выходить на улицу без бюстгальтеров как минимум раз в неделю. Это связывают с популярностью бодипозитива, благодаря которому женщины чувствуют себя более уверено.

Одной из сторонниц нового тренда издание назвало певицу и модель Викторию Бэкхэм.

Instagram @victoriabeckham

Без нижнего белья на публике также неоднократно была замечена солистка группы Little Mix Ли-Энн Пиннок.

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А поп-исполнительница Рианна, в свою очередь, в конце ноября посетила инаугурацию президента Барбадоса Сандры Мейсон в оранжевом атласном платье без бюстгальтера.

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В списке знаменитостей, поддержавших новый тренд, также фигурируют имена актрис Аманды Холден, Дженнифер Энистон, Зендаи и модели Лили-Роуз Депп.

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