Звезды полюбили выходить в свет без нижнего белья благодаря бодипозитиву

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 053

The Sun: звезды полюбили выходить на публику без нижнего белья

Звезды полюбили выходить в свет без нижнего белья благодаря бодипозитиву

Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama

Зарубежные знаменитости поймали на странном тренде.

Зарубежные знаменитости оказались под влиянием нового неожиданного тренда — не носить нижнее белье на публике. О тенденции рассказало издание The Sun.

Журналисты провели исследование и выяснили, что после коронавирусного карантина 46% респондентов полюбили выходить на улицу без бюстгальтеров как минимум раз в неделю. Это связывают с популярностью бодипозитива, благодаря которому женщины чувствуют себя более уверено.

Одной из сторонниц нового тренда издание назвало певицу и модель Викторию Бэкхэм. 

Instagram @victoriabeckham

Без нижнего белья на публике также неоднократно была замечена солистка группы Little Mix Ли-Энн Пиннок.

 
 
 
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Публикация от Leigh-Anne Pinnock (@leighannepinnock)

А поп-исполнительница Рианна, в свою очередь, в конце ноября посетила инаугурацию президента Барбадоса Сандры Мейсон в оранжевом атласном платье без бюстгальтера.

 
 
 
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Публикация от Rihanna🔵 (@rihannaofficlal)

В списке знаменитостей, поддержавших новый тренд, также фигурируют имена актрис Аманды Холден, Дженнифер Энистон, Зендаи и модели Лили-Роуз Депп.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как  Иван Ургант подколол Светлану Лободу, которая пришла на шоу в откровенном наряде.

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