Гела Месхи после развода с Екатериной Климовой похудел на 15 килограммов

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 197

Поклонники беспокоятся из-за состояния актера, однако сам он полон жизненных сил.

Гела Месхи после развода с Екатериной Климовой похудел на 15 килограммов

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Актер Гела Мехси похудел практически на 15 килограммов. Изменения в его комплекции произошли после развода со звездой кинофильма «Мы из будущего» Екатериной Климовой. Завершение отношений артист пережил очень болезненно, хоть и приложил немало усилий для того, чтобы этого не показывать. Поклонники стали замечать, что в последнее время артист изрядно похудел и даже постарел. Однако Гела полон жизненных сил.

«Я сел на гречку и овощные салаты, отказался от всего мучного и сладкого, фастфуда. Последний прием пищи должен быть не позже шести часов вечера. Каждый день делаю зарядку, заставляю себя качать пресс. Сначала было тяжело, потом втянулся. Зато с утра встаешь бодрый, веселый — и видишь в зеркале свои „кубики“. Это вдохновляет», — поделился артист в беседе с WomanHit.

Звездная пара развелась в 2019 году после четырех лет отношений. После брака у актеров осталась дочка Белла. Причина разрыва долгое время не раскрывалась.

Однако артистка все же поделилась обстоятельствами развода. Дело в том, что из-за напряженного графика Екатерина просто не могла уделять много времени мужу. У супругов не было возможности обсудить свои семейные проблемы и решить их, поэтому возникали недомолвки и недопонимания.

Сейчас же 43-летняя Климова воспитывает четырех детей и поддерживает хорошие отношения с Месхи, не препятствуя ему проводить время с дочерью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Климова «отписалась» от перекрасившейся в блондинку дочери.

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