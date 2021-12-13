Говорит с трудом: как себя чувствует обгоревшая при пожаре Марина Хлебникова
Подруга Хлебниковой рассказала о состоянии певицы после перевода из реанимации
Фото: ТАСС / Филиппов Алексей
Около месяца певица провела в реанимации. Ее друзья не верят в то, что знаменитость могла уснуть с непотушенной сигаретой.
Подруга пострадавшей в пожаре Марины Хлебниковой раскрыла подробности состояния звезды. По словам Нины Брусяниной, исполнительница может говорить, но это дается ей с трудом.
«Мы разговаривали. Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом. Марина восстанавливается, но все еще больна и слаба», — рассказала подруга знаменитости в телешоу Дмитрия Борисова.
При этом другая приятельница знаменитости Наталия Гулькина опровергла версию пожара из-за непотушенной сигареты. Ходили слухи, что звезда могла быть пьяной и уронить зажженный окурок. Гулькина с этим категорически не согласна и назвала свою версию.
«Сейчас уже понятно, что это была не сигарета. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Ни о каком алкоголе речь не шла», — категорически настроена она.
Ранее звезду 90-х перевели из реанимации, где она провела около месяца, в обычную палату. Ее здоровье восстанавливается, но о полном выздоровлении речи не идет. У 56-летней Хлебниковой диагностированы ожоги 20% тела. Больше всего в области головы. Ей предстоит длительное восстановление и множество операций. Есть риск, что она никогда не сможет петь.
Возгорание произошло в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой вечером 18 ноября. В эпицентре пожара оказалась комната певицы на втором этаже. С ожогами и отравлением угарным газом звезду экстренно госпитализировали. Певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хирург Бабаян оценил шансы Марины Хлебниковой вернуть лицо. По его словам, прогноз нехороший.
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