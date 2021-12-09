Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 4 293

Судя по всему, артистке стало лучше.

Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение

Фото: Instagram @marina_hlebnikova_official

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Пострадавшую при пожаре в собственной квартире Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Судя по всему, состояние знаменитости постепенно улучшается. Ранее также сообщалось, что исполнительница хита "Чашка кофию" пришла в сознание и начала самостоятельно дышать. 

Возгорание произошло в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой вечером 18 ноября. В эпицентре пожара оказалась комната певицы на втором этаже. С ожогами и отравлением угарным газом звезду экстренно госпитализировали. Певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. По одной из версий, ЧП спровоцировала непотушенная сигарета. 

У 56-летней Хлебниковой диагностированы ожоги 20% тела. Больше всего в области головы. Ей предстоит длительное восстановление и множество операций. Есть риск, что она никогда не сможет петь.

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