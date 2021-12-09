Хирург Бабаян оценил шансы Хлебниковой вернуть лицо: «Прогноз нехороший»
Звезда эстрады получила серьезные ожоги в результате пожара. За ее жизнь несколько дней боролись медики. Впереди — множество операций.
Фото, видео: Instagram @marina_hlebnikova_official; 5-tv.ru
Певица Марина Хлебникова, получившая при пожаре 20% ожогов тела, медленно, но верно идет на поправку. Медики констатируют: более всего пострадало лицо звезды и ее голова. Предстоит немало операций. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru знаменитый пластический хирург, владелец клиники «Шарм» Гайк Бабаян оценил шансы артистки на полное восстановление после ЧП.
Прогноз неутешительный
По словам эксперта, ожоги, полученные при пожарах или в иных страшных обстоятельствах, могут заживать очень долго — по несколько месяцев. Дело даже не в том, что раны будут затягиваться небыстро. Речь идет о рубцах, которым нужно время для формирования и рассасывания. Конечно, не стоит забывать и про комплекс медицинских мероприятий, без которого все это невозможно.
«Ожоги заживают очень долго. Для нее, как для медийной личности, нужны долгие реабилитационные мероприятия: повязки, уколы. Чтобы рубцы были более или менее приемлемыми, минимум должен год пройти. Лицо для ожога — очень благоприятная зона, поэтому тут прогноз всегда не очень хороший», — с сожалением заключил Бабаян.
Известно, что после ЧП Марина Хлебникова несколько дней провела в больнице, подключенной к аппарату ИВЛ. Близкие, друзья и фанаты очень переживали за артистку, но наконец пришла хорошая новость: из отделения реанимации ее перевели в ожоговое отделение. К несчастью, риск навсегда остаться за чертой шоу-бизнеса из-за невозможности петь, довольно велик.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, предположительно, причиной страшного инцидента с Хлебниковой стала непотушенная сигарета. Не исключено, что звезда, пребывая в нетрезвом состоянии, совершенно забыла про безопасность.
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