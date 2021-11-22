«Хулиганье»: Поплавская рассказала, как ее бабушка реагировала на Русланову

Звезда фильма «Про Красную шапочку» с теплотой отзывается об ушедшей из жизни артистке и не хочет мириться с теми, кто считает ее некрасивой.

Актриса Яна Поплавская на своей странице в Instagram поделилась воспоминаниями о покойной актрисе Нине Руслановой. Артистка вспомнила о бурной реакции своей бабушки, когда та видела на экране советскую кинозвезду. Яркая харизма и одновременно с этим простая внешность влюбляла в себя миллионы зрительниц.

«Моя бабушка, когда видела Русланову по телевизору, в кино, говорила: «Хулиганье! Прям наша, своя! Хочется обнять и расцеловать!» — процитировала она родственницу.

Поплавская назвала судьбу артистки непростой. Основные вехи ее биографии охватили детский дом и работу штукатуром, мечту стать актрисой и поступление в Харьковское театральное, затем в «Щуку», а после — всесоюзную известность.

«Это только глупцам кажется, что на „Другом лугу трава зеленее, коровы жирнее“. Она была уникальна, — воспоминает Поплавская. — Для кого-то некрасивая, а для меня красавица с удивительным голосом: с хрипотцой и потрескиванием, как будто чуть простуженный и такой родной».

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Звезда фильма «Про Красную шапочку» призналась, что всей душой любила киноработы Руслановой.

«Редкого таланта и масштаба была Нина Русланова! Там наверху собираются самые лучшие», — с грустью написала она.

Народная артистка РСФСР была госпитализирована с коронавирусной инфекцией 11 ноября. Медики диагностировали ей дыхательную недостаточность, звезду даже пришлось уговаривать ехать в больницу. Когда Русланову госпитализировали, ее состояние было уже тяжелым — вирусная пневмония, мерцательная аритмия. Врачи делали все возможное, но организм актрисы не смог побороть болезнь. Народная артистка скончалась на 76-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Русланову вспоминает Светлана Немоляева. Она не встречались на съемочной площадке, хотя и сыграли в двух картинах, правда, над эпизодами актрисы работали в разных городах.