Лепс заболел на фоне развода и сорвал премьеру с Долиной

Певец Григорий Лепс заболел и сорвал премьерное выступление в дуэте с коллегой Ларисой Долиной. Об этом последняя сообщила на своей странице в Instagram.

«Сегодня был странный день: мне днем позвонили и объявили, что наш дуэт с Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся. Потому что самое главное — это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!» — написала знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

Долина добавила, что в итоге выступила одна и с другой песней. По ее словам, получилось «здорово», несмотря на необходимость выкручиваться из непредвиденной ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Григория Лепса — Анна Шаплыкова — подала на развод после 20 лет жизни в браке. По словам адвокатов, решение о расставании было принято обоюдно, и расходится звездная пара намерена мирно. При этом отмечается, что споров о разделе совместно нажитого имущества также не предвидится. А ведь им есть что делить при разводе.