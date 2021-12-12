Многомиллионное богатство: что предстоит разделить Лепсу с женой при разводе

Жена певца поддерживала артиста во всем более 20 лет, но неожиданно стала инициатором расставания.

Развод Григория Лепса с законной супругой Анной Шаплыковой уже стал настоящей сенсацией. Общественность ждет громких разоблачений и скандальных разборок, но, видимо, их не последует.

По словам адвокатов, решение было принято обоюдно, и расходится звездная пара намерена мирно. При этом отмечается, что споров о разделе совместно нажитого имущества также не предвидится. Однако известно, что музыкант за годы своей эстрадной карьеры сумел сколотить внушительное состояние, половина которого при разводе может отойти его жене.

Основной доход певца многие годы составляет концертная деятельность. По данным рейтинга Forbes, только за прошлый год востребованный артист заработал более 160 миллионов рублей. Круглый год, а особенно, в преддверии праздничных корпоративов, гонорар знаменитости только за одно выступление составляет порядка семи миллионов рублей, пишет KP.RU.

Сам Лепс признавался журналистам, что совсем не умеет экономить, за что его нередко «журит» мудрая супруга. Однако вместе им удалось создать и семейный бизнес.

Пара владеет ювелирным домом, а также брендом элитной оптики. Помимо этого, у музыканта есть собственный продюсерский центр. Он находится неподалеку от просторного загородного дома в тайском стиле на Рублевке, который артист построил специально для своей большой семьи.

Для городской жизни у Лепса и его жены есть квартира в центре Москвы площадью более 300 квадратных метров и целый автопарк автомобилей класса «люкс» и «премиум». Кроме этого, артист — обладатель коллекции старинных икон и гравюр. Причем, самый дорогой экземпляр в его собрании стоит больше миллиона долларов.

Как именно решится вопрос с разделом имущества, пока не уточняется. Супруги вообще стараются не комментировать происходящие перемены в своей жизни, несмотря на шумиху вокруг них.

По словам адвоката Шаплыковой, несмотря на кризис в отношениях, они намерены с достоинством пройти через эти испытания и расстаться добрыми друзьями ради троих общих детей.

Жена артиста улетела на отдых за границу, подальше от молвы. Сам Лепс усиленно работает, ходит по светским мероприятиям. Причем появляется он на публике один, выглядит, как обычно, невозмутимо, и перестал носить обручальное кольцо.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Слава пофлиртовала с разводящимся Лепсом за кулисами «Золотого граммофона».