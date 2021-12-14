Диана Анкудинова назвала имя человека, сделавшего из нее звезду: «Благодарна!»

Артистка в свои 18 лет покорила сердца миллионов россиян. У нее много концертов, и предстоит большое турне. Кому же обязана всем этим?

Неоднократную победительницу шоу «Ты супер!» Диану Анкудинову называют новой звездой российской эстрады. По мнению критиков, девушка обладает уникальным голосом, поражающим глубиной и объемом. Юная артистка уже успела завоевать сердца миллионов россиян. Впрочем, сама она считает, что бешеной популярностью обязана не только таланту, но и человеку, которому совсем небезразлична.

В интервью порталу StarHit.ru Анкудинова призналась, что ее «путеводная звезда» — маэстро Игорь Крутой. Благодаря композитору она расцвела как творческая личность. 18-летняя особа заявила, что народный артист России для нее гораздо больше, чем просто добрый друг. Он дает ей такие бесценные уроки жизни, что позавидовал бы любой артист. И не только начинающий.

«Игорь Яковлевич очень хороший человек! Наша дружба — радостное событие, которое произошло в моей жизни. Я ему благодарна за то, что он меня „сделал“. Это не общение как со старшим братом, мамой. Он занятой человек, и я не могу так просто взять и ему позвонить. Это даже звучит глупо. Но если мы видимся — всегда разговариваем. Он дает дельные советы по поводу моего продвижения», — поделилась Диана Анкудинова.

www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Совсем скоро девушка отправится в тур, посвященный выходу ее альбома. Первый концерт намечен на Петербург. Молодая артистка хоть и тревожится, за результат не переживает: уверяет, зрителям точно понравится!

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Диане Анкудиновой жилось в приемной семье и с чем были связаны ее постоянные истерики.