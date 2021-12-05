Анкудинова о жизни в приемной семье: «Плакала и доходила до истеричного ора»

Певица Диана Анкудинова рассказала, с какими сложностями столкнулась в первые годы жизни в приемной семье. Своими эмоциями звезда шоу «Ты супер!» поделилась в эфире телеканала НТВ.

По словам 18-летней исполнительницы, оказавшись в детском доме, куда она попала трехлетней малышкой, девочка привыкла к дурному отношению. Дети в приюте были не самыми добрыми, жестокое обращение и лишения — это были рядовые будни сирот.

Но в судьбе Анкудиновой произошел резкий поворот, когда ее удочерила новая семья, и девочка смогла обрести счастье. Хотя это и прошло не сразу. Запуганная, она не верила, что может быть по-другому.

«Когда только попала в семью, садилась на кровать и плакала. Сидела и начинала: „А-а-а“, — доходила до истерического ора. Все эмоции из прошлого выплескивала через слезы, через крик», — поделилась она.

Диана призналась, что до жизни с приемными родителями никогда не ела сладких вкусностей. Когда ходила в магазин вместе с новой мамой, то просила не шоколадные конфеты или торт, а селедку. Девушка отметила, что часто ела в детстве эту дешевую и костлявую рыбу, а других радостей не знала.

Стремительную популярность певица приобрела после участия в музыкальном шоу, где ее талант заметил композитор Игорь Крутой. Добиться успехов ей помогла любящая семья, которая и привила ей любовь к музыке. Но все могло быть совсем иначе. Диана появилась на свет в неблагополучной семье. Ее биологическая мать сильно пила, издевалась над ребенком, даже пыталась задушить.

Угрозы от горе-матери девушка получала и до последнего времени. Как только о ней заговорил шоу-бизнес, женщина в соцсетях пообещала «физически разобраться» с наследницей. По всей видимости, гневное послание оказалось реакцией на рассказ Анкудиновой о жестоком обращении, которое она пережила. Испугавшись, Диана обратилась в полицию с заявлением об угрозе жизни и здоровью.

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