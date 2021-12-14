Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны режиссера Сергея Соловьева состоятся в четверг на Троекуровском кладбище столицы. Об этом РИА Новости сообщил зампред Союза кинематографистов Клим Лаврентьев.

Время пока он затруднился назвать. При этом источники ТАСС в близком окружении деятеля культуры добавили, что отпевание назначено на 11 утра в церкви Иоанна Богослова на Бронной.

Упокоится режиссер рядом с родителями и сыном Митей. Время и место гражданской панихиды пока не сообщается.

Создателя культовой «Ассы» не стало накануне на 78-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.