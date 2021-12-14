Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Инстаграм 1 177

Создателя культовой «Ассы» не стало накануне на 78-м году жизни.

Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Тема:
Умер Сергей Соловьев

Похороны режиссера Сергея Соловьева состоятся в четверг на Троекуровском кладбище столицы. Об этом РИА Новости сообщил зампред Союза кинематографистов Клим Лаврентьев.

Время пока он затруднился назвать. При этом источники ТАСС в близком окружении деятеля культуры добавили, что отпевание назначено на 11 утра в церкви Иоанна Богослова на Бронной.

Упокоится режиссер рядом с родителями и сыном Митей. Время и место гражданской панихиды пока не сообщается.

Создателя культовой «Ассы» не стало накануне на 78-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

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