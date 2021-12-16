Никаких церемоний: Почему родные и друзья Сергея Соловьева нарушили его последнюю волю

В Москве простились с Сергеем Соловьевым. Режиссер ушел на 78-м году жизни. А вместе с ним, как отмечают коллеги, ушла целая киноэпоха.

О мастере, подарившем нам «Ассу» и «Сто дней после детства», расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Наталья Кириллова.

За здоровьем Сергея Соловьева близкие люди следили внимательно последние два года, но случившееся все равно стало для них большой неожиданностью. Сергей «Африка» Бугаев о трагедии узнал от журналистов. Чтобы проститься, прилетел из Санкт–Петербурга сегодня, рано утром.

«Это друг мой близкий! Каждый раз происходит что-то и где-то… Но дружба на всю жизнь завязывается не каждый раз. В данном случае это была одна из важных точек на планете, и приезжая в Москву, здесь у него оказывался рядом. Сейчас некая пустота образовалась для меня», — признался друг мэтра.

Они сдружились на съемках фильма «Асса». Именно Сергей Соловьев сделал из музыканта и художника Бугаева — знаменитого актера, точно увидев в нем образ мальчика Бананана.

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Это знаковый фильм, который открыл эпоху постмодерна в нашем кино. Соловьев был человеком с невероятным чувством юмора и умел найти подход к любому — так, что каждый чувствовал свою уникальность.

Именно поэтому у Сергея Соловьева всегда и везде было много друзей. Простится с ним пришли даже бывшие жены — Екатерина Васильева и Татьяна Друбич вместе с дочерью Анной приехали самыми первыми.

Для многих осталось загадкой, почему перед своей кончиной Сергей Соловьев попросил родных не проводить светской церемонии прощания. Панихиду организовали здесь, в маленькой церкви в Богословском переулке.

Тем не менее на прощание с Соловьевым собрался весь бомонд нашего кино. С кем-то он дружил, с кем-то жил по соседству или учился вместе во ВГИКе.

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«Он для меня просто был родным человеком. Это огромнейшая потеря и не только для меня, но и для всех тех, с кем он общался. Потому что человек очень яркого таланта, он умел дружить», — сказал актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев.

«Он не только был режиссером, он был и соавтором — как правило, почти во всех своих фильмах. То есть он владел еще и сценарным мастерством. Более того, он еще очень хорошо соображал как художник. Вы знаете, он же прекрасный фотограф. Он был очень многосторонним, замечательным парнем», — добавил актер театра и кино, народный артист РСФСР Сергей Шакуров.

В маленькой церкви Иоанна Богослова на церемонии прощания с Сергеем Соловьевым — ничего лишнего. Все по-домашнему просто. Наверное, в этом и был замысел самого режиссера. Он всегда смотрел на мир, как будто через кинокамеру и видел чудо в каждом моменте.