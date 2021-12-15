Предчувствовал уход: Сергей Соловьев составил завещание год назад

Знаменитый кинорежиссер Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 79-м году жизни. Словно предчувствуя скорый уход, он составил завещание еще год назад.

Как рассказал помощник режиссера, знаменитый кинодеятель, после операции на ноге передвигался с большим трудом, за ним постоянно ухаживала сиделка.

Сергей Александрович вызвал нотариуса на дом, чтобы заверить бумаги по всем правилам, пишет KP.RU. Содержание последней воли покойного пока не известно.

Для того, чтобы проводить отца в последний путь прилетела из США и дочь Соловьева от Татьяны Друбич. Композитор Анна Друбич с 2013 года проживает в Лос-Анджелесе. По закону именно она является единственной наследницей покойного.

Также у режиссера был сын от второй супруги Натальи Кушнеревой. Актер и продюсер Дмитрий Соловьев скончался в 2018 году из-за осложнений после гриппа. Это несчастье сильно подкосило здоровье кинодеятеля. Соловьев так и не смог оправиться от потери. Он часто болел и несколько раз попадал в больницу.

Прощание с выдающимся кинорежиссером состоится завтра в Москве. Согласно его воле, родные отказались от проведения гражданской панихиды. Отдать дань уважения знаменитому кинодеятелю можно в Церкви Иоанна Богослова. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище столицы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о главной музе режиссера Соловьева Татьяне Друбич.