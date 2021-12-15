С ангелом в руках: дочь почтила память режиссера Соловьева трогательным снимком
Единственная дочь Сергея Соловьева почтила память режиссера трогательным снимком
Фото: ТАСС / Alexey Andronov
Народного артиста России не стало 13 декабря. Он скончался от тяжелых проблем с сердечно-сосудистой системой.
Дочь знаменитого кинорежиссера Сергея Соловьева почтила память гения трогательным постом в Instagram. Молодая женщина опубликовала архивную фотографию, где позирует, будучи совсем ребенком в одеянии ангела. Снимок получился очень символичный — так, словно уже известно: душа творца точно находится в раю.
Композитор Анна Друбич с 2013 года проживает в Лос-Анджелесе, потому довольно редко могла видеться с родным отцом. Для нее смерть близкого человека — очередная большая утрата. В 2020 году скончался ее сводный брат, актер и продюсер Дмитрий Соловьев. Ситуация очень напоминает порочный круг, замечают фанаты великого режиссера.
«Отпевание и прощание с папой — в четверг, в 11:00 в церкви Иоанна Богослова, Богословский переулок, дом 4. Похороны — 13:00 на Троекуровском кладбище. Поминки — в Центральном доме литераторов после», — уточнила осиротевшая.
Судя по всему, гражданской панихиды в традиционном понимании не будет — поклонники смогут проститься с гением либо в храме, либо у места захоронения. Где сейчас находится Анна и, если в далеких США, сможет ли прилететь на прощание с Сергеем Соловьевым — пока не известно.
Поклонники таланта Соловьева, его звездные коллеги, друзья и товарищи выражают глубокие соболезнования дочери покойного. Они желают сил женщине пережить скоропостижный уход великого человека.
«Милая, держитесь!»
«Аня! Соболезнуем всей семьей. Сил вам пережить эту потерю!»
«Какой светлый был человек. Царствие небесное…» — комментировали пост Друбич юзеры.
URA.RU напоминает, что знаменитого кинорежиссера Сергея Соловьева не стало 13 декабря. По официальным данным, причиной смерти выдающегося деятеля культуры стала острая сердечная недостаточность. Народному артисту России было 77 лет. Известно, что он упокоится рядом с родителями и трагически погибшим в прошлом году сыном Дмитрием.
Поклонники таланта Соловьева, его звездные коллеги, друзья и товарищи выражают глубокие соболезнования дочери покойного. Они желают сил женщине пережить скоропостижный уход великого человека.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто имеет большие шансы получить все наследство режиссера Сергея Соловьева.
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