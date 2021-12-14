Любимый Митенька: как Сергей Соловьев переживал смерть родного сына
Кинорежиссер Сергей Соловьев не смог оправиться после смерти сына Дмитрия
Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
Актер Дмитрий Соловьев умер в 2018 году из-за осложнений после гриппа. Безутешный отец окажется на грани жизни и смерти после ухода кровиночки.
Режиссер Сергей Соловьев на три года пережил собственного сына. Талантливый артист, Дмитрий Соловьев, умер в 2018 году от панкреатита. Трагическая новость серьезно ударила по здоровью именитого кинематографиста — отец так и не сможет опомниться после ухода любимого наследника.
Митенька (так его называл папа) пошел по стопам отца. Он окончил ВГИК и не раз появлялся в фильмах Соловьева-старшего. В 1991-м парень снялся в картине «Дом под звездным небом», а в 2000-м стал соавтором сценария и исполнителем главной роли в проекте отца «Нежный возраст». Последней работой Дмитрия Соловьева был фильм «Ке-ды», в которой он выступил продюсером.
Его жизнь оборвалась на 44-м году жизни. Дмитрий не успел жениться, обзавестись семьей, осчастливить отца внуками. Его здоровье серьезно подкосит перенесенный грипп, который выльется в печальный исход.
Смерть сына сильно подкосит здоровье кинодеятеля. Он окажется на грани жизни и смерти. Ходить сам Соловьев-старший едва мог, даже пересел в инвалидное кресло. В марте 2019 года Соловьева экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и прооперировали.
Сына Митю режиссеру подарит его вторая супруга — Марианна Кушнерова. Скромная и кроткая, она была искусствоведом, но идейный режиссер мечтал сделать из нее актрису. Она снимется в картине «Станционный смотритель», но продолжить кинокарьеру не решится. А после ее будет ждать страшный удар — Соловьев бросит ее ради Татьяны Друбич.
Свою новую любовь Соловьев встретит, когда девушке будет всего 14 лет. Отношения с ней будут грозить кинематографисту страшным скандалом. Через несколько лет он женится на своей музе, а еще спустя год она родит ему дочь Аню. И хотя их брак разрушится через шесть лет, любовь друг к другу они пронесут через всю жизнь. Впоследствии режиссер не раз будет повторять: Таня вытащила его с того света.
О смерти Сергея Соловьева стало известно в понедельник, 13 декабря. Создатель культовой «Асы» ушел на 78-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Похороны режиссера пройдут в четверг на Троекуровском кладбище в Москве. Упокоится режиссер рядом с родителями и сыном Митей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется наследство режиссера Сергея Соловьева.
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