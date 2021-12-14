Любимый Митенька: как Сергей Соловьев переживал смерть родного сына

|
Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 143

Кинорежиссер Сергей Соловьев не смог оправиться после смерти сына Дмитрия

Любимый Митенька: как Сергей Соловьев переживал смерть родного сына

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Тема:
Умер Сергей Соловьев

Актер Дмитрий Соловьев умер в 2018 году из-за осложнений после гриппа. Безутешный отец окажется на грани жизни и смерти после ухода кровиночки.

Режиссер Сергей Соловьев на три года пережил собственного сына. Талантливый артист, Дмитрий Соловьев, умер в 2018 году от панкреатита. Трагическая новость серьезно ударила по здоровью именитого кинематографиста — отец так и не сможет опомниться после ухода любимого наследника.

Митенька (так его называл папа) пошел по стопам отца. Он окончил ВГИК и не раз появлялся в фильмах Соловьева-старшего. В 1991-м парень снялся в картине «Дом под звездным небом», а в 2000-м стал соавтором сценария и исполнителем главной роли в проекте отца «Нежный возраст». Последней работой Дмитрия Соловьева был фильм «Ке-ды», в которой он выступил продюсером.

Его жизнь оборвалась на 44-м году жизни. Дмитрий не успел жениться, обзавестись семьей, осчастливить отца внуками. Его здоровье серьезно подкосит перенесенный грипп, который выльется в печальный исход.

Смерть сына сильно подкосит здоровье кинодеятеля. Он окажется на грани жизни и смерти. Ходить сам Соловьев-старший едва мог, даже пересел в инвалидное кресло. В марте 2019 года Соловьева экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и прооперировали.

Сына Митю режиссеру подарит его вторая супруга — Марианна Кушнерова. Скромная и кроткая, она была искусствоведом, но идейный режиссер мечтал сделать из нее актрису. Она снимется в картине «Станционный смотритель», но продолжить кинокарьеру не решится. А после ее будет ждать страшный удар — Соловьев бросит ее ради Татьяны Друбич.

Свою новую любовь Соловьев встретит, когда девушке будет всего 14 лет. Отношения с ней будут грозить кинематографисту страшным скандалом. Через несколько лет он женится на своей музе, а еще спустя год она родит ему дочь Аню. И хотя их брак разрушится через шесть лет, любовь друг к другу они пронесут через всю жизнь. Впоследствии режиссер не раз будет повторять: Таня вытащила его с того света.

ТАСС / Красильников Станислав

О смерти Сергея Соловьева стало известно в понедельник, 13 декабря. Создатель культовой «Асы» ушел на 78-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Похороны режиссера пройдут в четверг на Троекуровском кладбище в Москве. Упокоится режиссер рядом с родителями и сыном Митей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется наследство режиссера Сергея Соловьева.

Тема:
Умер Сергей Соловьев
14 дек
Есть только один кандидат: кому достанется наследство режиссера Сергея Соловьева
14 дек
Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище
14 дек
Детство с лидером КНДР и безупречная картинка: каким запомнят Сергея Соловьева
13 дек
Стала известна причина смерти режиссера Сергея Соловьева
13 дек
Главный режиссер эпохи перестройки: Герман-младший об умершем Соловьеве
13 дек
Любовь всей жизни: кто она — главная муза режиссера Соловьева Татьяна Друбич
13 дек
Как Ричард Гир и Сергей Соловьев едва не сняли фильм про Пушкина
13 дек
РЕН ТВ изменит сетку вещания в связи со смертью режиссера «Ассы» Сергея Соловьева
13 дек
Сергей «Африка» Бугаев о Соловьеве: «Были в глубоком подполье и он протянул руку»
13 дек
Умер режиссер «Ассы» и «Анны Карениной» Сергей Соловьев
-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.47
0.06 82.83
-0.04
Секс на высоте: какие знаки зодиака самые страстные любовники

Последние новости

23:23
Путин предупредил президента Финляндии о недопустимости вооружений НАТО у границ РФ
23:12
Как быстро заснуть — ТОП-5 экспресс-лайфхаков
23:03
Сидел на унитазе и упал: неожиданные обстоятельства смерти мужчины во МХАТе
22:51
Богомолов обматерил Собчак за пропуск светского ужина: «Идиотка, тебя все забудут!»
22:40
Возлюбленного финалистки «Битвы экстрасенсов» Новоселовой заподозрили в ее убийстве
22:29
Символ спасения: житель Кентукки сыграл на рояле в разрушенном торнадо доме

Сейчас читают

Сегодня просто не твой день: в чем интимные слабости мужчин по знаку зодиака
Маркиз, Мурысик, Жоржик, Гуччи, Лакки: кладбище домашних животных Волочковой
На работу — с радостью: Как по дате рождения выбрать подходящую профессию
Притягивают бедность: Что нельзя делать с деньгами, чтобы не лишиться состояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа