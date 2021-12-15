Первое в жизни селфи: Лариса Долина показала фото в экстремальном мини

Похудевшая певица побаловала поклонников «вкусной» историей на ночь.

Народная артистка РФ Лариса Долина показала свое первое в жизни селфи подписчикам в Instagram. Да не простое, а в золотом мини-платье, открывающем стройные ноги, и с эффектным декольте. Похудевшая и преобразившаяся певица продолжает удивлять фанатов новым стилем и смелыми экспериментами. И попутно культурно просвещает.

Разговор на ночь Долина завела об одном из своих любимых писателей. История получилась и новогодней, и гастрономической. Поклонники, которые восхищены проделанной исполнительницей работой над собой, практикующие ее диеты, испытали соблазн броситься к холодильнику и набрать лишний килограмм — настолько «вкусно» и интересно рассказала.

История была из жизни Михаила Булгакова, который обожал веселиться и встречал каждый Новый год, как последний. О том, как писатель любил ветчину, колбаску, сардины, свежий хлеб, сыр чеддер и доброе вино. И о том, как с таким же другом Валентином Катаевым неизменно выигрывал под Рождество в рулетку и покупал для себя и компании разные яства. К рассказу Долина прикрепила фото в блестящем платье, с ярким макияжем и объемной укладкой.

«Первый раз в жизни сделала селфи», — добавила звезда.

Instagram @larisa.dolina.official

Фанаты поблагодарили за милую байку о беззаботных писателях и поздравили с дебютом в качестве инстадивы.

«Для первого раза очень даже хорошо»;

«Ну опять слишком красивая!»

«Ничего себе, а селфи вполне удачное. Можно теперь фанатов баловать и селфи. Потрясающий образ»;

«Платье невероятно красивое. Лариса, выглядите шикарно!» — писали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Ларисы Долиной на предложение заменить Александра Градского на шоу «Голос». Музыкант и один из самых популярных наставников проекта скоропостижно скончался 28 ноября. Вскоре после похорон поползли слухи, что джазовая певица может занять красное кресло коллеги-народного артиста.

К слову, на съемки шоу Александра Градского привезли на каталке — вскоре после этого он скоропостижно скончался. Минувшим днем стало известно, что практически прикованная к инвалидной коляске Татьяна Тарасова пропустила съемки финального в этом сезоне эпизода «Ледникового периода», в котором является главной судьей. Причиной стало плохое самочувствие.