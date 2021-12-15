Пугачева дала остроумный совет скромной певице Любаше: «Крысой успеешь стать!»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 888

Слова Примадонны российской эстрады селебрити не может забыть уже несколько десятков лет. Но почему?

Пугачева дала остроумный совет скромной певице Любаше: «Крысой успеешь стать!»

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Певица и композитор Татьяна Залужная, более известная по нику Любаша, считает, что в какой-то степени обязана своим успехом Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой. Звезда до сих пор помнит совет артистки, что был дан ей еще в юные годы. Одну лишь фразу селебрити фактически сделала своим жизненным кредо.

В одном из последних интервью Залужная вспомнила о концерте на заре карьеры. Когда Любаша впервые снималась в новогоднем огоньке, страх обуревал ею так сильно, что даже дышать было тяжело, не то, что двигаться и развлекать пришедших и зрителей у экранов. Артистка не скрывает: в тот момент она была жутко закомплексованной и очень перепуганной. Но вмешавшаяся вовремя Пугачева решила эту проблему.

«Она мне сказала: «Просто будь такой, какая ты есть. Постепенно ты научишься быть смелой!» Я ей говорю: «Алла Борисовна, но, мне кажется, что я на сцене как серая мышка!» Она мне ответила: «Ну и хорошо, крысой ты всегда успеешь стать!» — призналась Любаша в разговоре с Sobesednik.ru.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

О необычных подвигах Примадонны российской эстрады многие уже слагают легенды. Известно, что звезда не раз выручала коллег и советами, и добрыми делами. Ранее 5-tv.ru рассказал, как Алла Пугачева спасла продюсера Виктора Дробыша от голодной смерти.

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