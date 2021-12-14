Есть только один кандидат: кому достанется наследство режиссера Сергея Соловьева

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 505

Юрист Маршанин рассказал, кому может достаться все наследство Соловьева

Есть только один кандидат: кому достанется наследство режиссера Сергея Соловьева

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Тема:
Умер Сергей Соловьев

Знаменитый режиссер скоропостижно скончался в минувший понедельник. Ему было 77 лет.

На 78-м году жизни скончался знаменитый кинорежиссер Сергей Соловьев. Грядут похороны, а вопрос с наследством все еще остается открытым: никакой точной информации относительно завещания от близких людей покойного еще не поступало. Сложную ситуацию взялся разъяснить известный адвокат Тимур Маршанин.

Кому все?

Юрист напомнил, что наследниками первой очереди по российскому законодательству являются дети и супруги, а следом за ними идут братья, сестры, бабушки и дедушки. Когда указанные личности вступают в наследственные права, то становятся счастливыми обладателями не только прекрасных домов, машин, денег и прочих приятных сюрпризов, но и долгов, которые оставил после себя усопший. А это значит, что у кого-то могут начаться серьезные проблемы.

Хорошо известно, что у Сергея Соловьева всего было двое детей. К несчастью, в 2020 году его сын от второй супруги Натальи Кушнеревой скончался. У гения осталась лишь дочь от третьей жены Татьяны Друбич — композитор Анна Друбич. Поскольку с последней избранницей режиссер развелся еще в далеком 1989 году, единственной законной наследницей в случае отсутствия завещания может оказаться молодая девушка. Она же, по словам юриста, имеет все шансы унаследовать авторские права на работы папы.

globallookpress / Komsomolskaya Pravda

«Люди думают, что будут жить вечно, поэтому очень часто не оставляют завещания. И наследниками становятся по закону не только наследники первой очереди, но и иждивенцы. Это несовершеннолетние дети, которых содержал скончавшийся, родители, инвалиды и другие недееспособные люди», — также уточнил Тимур Маршанин в интервью для сайта Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Соловьев умер 13 декабря от острой сердечной недостаточности. Медики пытались спасти его жизнь, но все реанимационные действия завершились неудачей. Известно, что гения похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

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