Людмила Поргина высказалась о любовнице покойного мужа: «Надо лечить»

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 1 023

Заявления о том, что супруг был ей неверен, актриса считает сумасшествием.

Людмила Поргина высказалась о любовнице покойного мужа: «Надо лечить»

Фото: globallookpress / АГН Москва

После рассказа балерины Елены Дмитриевой о том, что народный артист РСФСР Николай Караченцов целых 20 лет жил на две семьи, его законная жена Людмила Поргина резко высказалась в ее адрес. Артистка считает происходящее «дурдомом» и искренне недоумевает — в интервью с порталом BLITZ+ она заявила, что не стала бы порочить память умершего.

Кроме того, по рассказу балерины, встречались они с Караченцовым в Петербурге — а Поргина всегда сопровождала его во время гастролей в город белых ночей.

«Бедная, несчастная девочка, никак не успокоится. Она даже не знает, где у него родинка на лице, где у него шрам на теле. Это дурдом, уже сумасшествие какое-то, надо лечить уже просто. Даже если у кого-то была связь с кем-то, храни ты эту любовь. Зачем ты вытаскиваешь это?» — недоумевает актриса.

А рассказала Дмитриева немало — по ее словам бурный роман то затухал, то разгорался вновь, и даже разрушил ее брак.

Если бы ее муж был жив — он бы поставил зарвавшуюся лже-любовницу на место, уверена Поргина.

«Я жалею, что он не сказал это ей в лицо, хоть он и больной уже был. Если бы он сказал, она бы заткнулась», — заявила она.

Слухов о Людмиле Поргиной ходит много — и редко они соответствуют правде. Например, недавно 5-tv.ru рассказывал о том, что на фоне отъезда актрисы на отдых в Дубай появилась информация о том, что она продает квартиру покойного мужа — но продюсер Максим Федоров выступил с опровержением.

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