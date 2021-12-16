Нюша показала фото из палаты с двумя детьми и мужем после родов

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 496

Два дня назад популярная исполнительница родила сына — молодые родители не нарадуются пополнению в семье.

Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha, @igorsivovv

Дважды мама певица Нюша показала новое фото из палаты после родов. На днях звезда родила ребенка — на свет появился долгожданный мальчик.

На снимке исполнительница запечатлена с мужем Игорем Сивовым, дочерью Симбой и новорожденным, крохотным малышом на руках. Лица членов семьи искрятся улыбками. В ногах у молодой мамы шикарный букет роз.

«Все что я хочу на Новый год — это любовь. Спасибо всем за поздравления и поддержку! Люблю», — поделилась эмоциями 31-летняя артистка.

В комментариях мамочку поспешили поздравить с пополнением звезды отечественной эстрады, друзья и коллеги. Слова поддержки оставили певицы Ханна, Катя Айова и Наталья Подольская, блогер Елена Блиновская, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Елена Летучая и многие другие.

 
 
 
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Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

В стороне не остались и поклонники певицы. Они пожелали ребеночку расти большим и сильным, а маме сил и терпения — впереди снова бессонные ночи с младенцем. Другие отметили свежий и счастливый вид Нюши сразу после родов.

«Ну как можно быть такой прекрасной сразу после родов? Поздравляю с самым огромным счастьем»;

«Красивым мамочке и ангелочкам здоровья крепкого»;

«Самое искреннее фото. Красивые родители, красивые дети. Счастья вам», — написали юзеры.

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Счастливые родители пока не раскрывают имя наследника. Но как рассказывала сама певица, оно обязательно будет красивым и необычным, как у старшей сестренки Симбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша назвала рост и вес новорожденного сына.

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