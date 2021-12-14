Первое фото новорожденного сына Нюши: певица назвала рост и вес малыша

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 294

Певица Нюша показала первое фото новорожденного сына и назвала его рост и вес

Первое фото новорожденного сына Нюши: певица назвала рост и вес малыша

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

Исполнительница стала мамой во второй раз. Через несколько часов после родов она уже показала кроху подписчикам.

Ставшая во второй раз мамой певица Нюша назвала рост и вес новорожденного сына. Малыша звезда родила сегодня и поспешила поделиться радостной новостью с подписчиками. В ее аккаунте в Instagram появилось первое фото ребенка — на нем мама и папа держат маленькую ручку крохи.

«Добро пожаловать в этот мир. Вес — 3,890 граммов», — написала исполнительница под публикацией.

«Четырехкратный отец» Игорь Сивов, муж певицы, также показал фото с сыном и сообщил его рост — 52 сантиметра. Малыш родился маленьким богатырем — здоровым и крепким. Роды прошли отлично, мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Instagram @nyusha_nyusha

Во время беременности Нюша ни на день не оставляла карьеру. Она выступала на корпоративах - в частности, на скандальной вечеринке блогера Елены Блиновской, постила свежие снимки в соцсетях и готовилась к родам, которые к слову, прошли в жарком Дубае.

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А вот имя малыша родители пока держат в строжайшем секрете. Первенца Нюша назвала необычно — Симбой. Имя героя из популярного диснеевского мультика «Король лев» пришлось по душе исполнительнице. Поклонники не исключают, что и сына звезда назовет как-нибудь по-особенному. Тем более что сама Нюша не раз заявляла — имя ее ребенка будет редким и красивым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша разочаровалась в принцах ХХI века.

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