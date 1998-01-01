Путин потребовал расселить пострадавших от взрыва газа в доме в Магнитогорске

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Глава государства отметил, что сделать это необходимо в кратчайшие сроки.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 82 Взрыв газа в Шахтах 27

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в короткие сроки необходимо расселить всех жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске. Указание он дал губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

— Дом нужно расселить, — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства России.

Также он дал поручение главе МЧС проследить за тем, чтобы все выплаты жильцам поврежденного здания в Шахтах Ростовской области дошли до людей в полном объеме и своевременно.

— По Шахтам все нужно сделать, довести до конца, проследить, чтобы люди получили все средства, которые причитаются им по закону, поддержать, — сказал президент.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что утром 31 января в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области. В результате трагедии погибли 39 человек. По завершении поисково-спасательной операции было принято решение разделить дом на два отдельно стоящих, а пострадавшим выплатить компенсации и расселить.

После, 14 января произошел еще один взрыв, на этот раз в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области. В результате погибли пять человек.

Тема:
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