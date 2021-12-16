Яковлева о съемках с Киркоровым: «Был практически голый и выглядел странно»

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 408

Артистка встретилась с королем отечественной эстрады на съемочной площадке. Привычные перья и стразы последний сменил на облегающий комбинезон — и не мог остаться незамеченным.

Яковлева о съемках с Киркоровым: «Был практически голый и выглядел странно»

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Актриса Елена Яковлева поделилась впечатлениями от работы с певцом Филиппом Киркововым. Король отечественной эстрады любит эпатировать публику яркими нарядами: перья, стразы, макияж. Но в этот раз он ушел от привычного стиля. Исполнитель снялся в продолжении киносказки «Последний богатырь: Посланник Тьмы», где компанию на одной съемочной площадке ему составила именитая артистка.

По словам Яковлевой, ее очень впечатлил сценический образ певца. В фильме он сыграл Жар-птицу. Красочные перья ему накладывали уже с помощью компьютерной графики, а на съемочной площадке артист предстал в синем комбинезоне, очень сильно обтягивающем фигуру артиста.

«Он практически голый перед нами предстал и выглядел странно, абсолютно не был похож на свой сценический образ. Мы привыкли видеть его все время в чем-то безумно модном. Стразы, кричащие брендовые наряды. А тут ничего этого не было…» — цитирует Яковлеву 7Дней.ру.

ТАСС / Владимир Федоренко

Артистка призналась, что с Киркоровым они не были друзьями, лишь изредка виделись в театре. Но признала, что Филипп умеет себя преподнести: в разговоре с актрисой он заявил, что тоже «очень хороший артист» и не прочь был бы с ней сыграть на одной сцене.

В третьей части «Последнего богатыря» на киноэкранах также появятся актеры Сергей Бурунов и Екатерина Вилкова. Действие в фильме произойдет на стыке времен: сказочные персонажи окажутся в современной Москве. Для жителей Белогорья (так называется волшебная страна)— это загадочный мир, где люди ездят на странных колесницах, и не переставая глядят в плоские дощечки — смартфоны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Елены Яковлевой сжег лицо, пытаясь свести татуировку гроба.

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