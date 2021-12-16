Тринадцатая пенсия: новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными

Законопроект о «13-й пенсии» призван помочь незащищенным слоям населения в период растущей инфляции.

Новогодние выплаты российским пенсионерам предложили сделать ежегодными. Инициативу о введении «13-й пенсии» предложили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Законопроект уже направлен в правительство, выяснили «Известия».

Решение о выплатах в комитете объяснили высокой инфляцией. По оценкам экономистов, к концу 2021 года она может достигнуть 9%. Высокий показатель негативно влияет на доходы пенсионеров, считают авторы законопроекта.

«В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — сказано в пояснительной записке.

Поддержку государства считают особенно необходимой для пенсионеров, которые являются социально уязвимой категорией граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая категория пенсионеров получит надбавки в 2022 году.