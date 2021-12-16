«Электроник» Торсуев о браке с ведьмой: «Когда жил с ней, быстро начал угасать»
По словам Владимира Торсуева, к свадьбе с этой женщиной он начал готовиться через две минуты после знакомства — приворожила.
Фото: ТАСС / Виноградов Сергей
Один из братьев-актеров Торсуевых, сыгравших в свое время в фильме про Электроника, был женат на ведьме, как сам утверждает. Владимир Торсуев в интервью с Борисом Корчевниковым заявил, что колдунья приворожила его в момент знакомства, и он тут же собрался с ней в ЗАГС.
«Она была самая настоящая ведьма. Я приехал в гости к приятельнице и увидел в прихожей эту женщину. Через две минуты сказал, что женюсь на ней… Друзья отказались с нами общаться. Я видел колдовские атрибуты и результаты ее деяний. Она совершала уголовно наказуемые дела. Она пыталась меня подставить. Когда я жил с ней, то начал угасать», — признался артист.
По словам Владимира Торсуева, история его отношений с упомянутой дамы совершенно безумна. Он хотел бы исключить этот брак из жизни, да прошлого уже не вернешь. Рядом с его бывшей супругой, уверяет, погибали люди, страшным была человеком.
В эфире шоу Корчевникова оба брата откровенничали: их первые браки были скоропалительными и неудачными. Юрий Торсуев женился на соседке по району, когда ему не исполнилось и 18 лет. Эти отношения быстро закончились. То же было и с Владимиром — уже в свадебном путешествии они с супругой поняли, что вместе им не быть, расстались полюбовно.
Как напоминает dni.ru, что Юрий Торсуев и его брат-близнец Владимир прославились ролями в популярном советском фильме «Приключения Электроника». Фильм вышел на экраны, когда мальчишкам было по 13 лет, и на следующий же день они проснулись настоящими звездами.
Картина с их участием стала самым популярным детским фильмом за всю историю советского кино. Повзрослев, братья работали в несвязанных с шоу-бизнесом областях, хотя отголоски былой славы до сих пор периодически приводят их на сцену и светские мероприятия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группа злоумышленников ограбила Юрия Торсуева средь бела дня.
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