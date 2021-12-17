Без стыда: 48-летняя Королева оголила ноги в платье а-ля «кукла Барби»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 087

Певица Королева появилась в откровенном платье в Кремлевском дворце

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @koroleva__star

Звезда эстрады неординарно отметила юбилей Кремлевского дворца.

Заслуженная артистка России Наташа Королева пример для подражания: даже в свои 48 лет не боится показывать тело во всей красе, хоть и не является топ-моделью. Ее очередной выход в свет произвел сногсшибательное впечатление — поклонники пищали от восторга!

Звезда эстрады по случаю 60-летия Государственного Кремлевского дворца облачилась в наряд куклы Барби. Королева позировала в сексапильном мини-платье, едва прикрывающем все пикантные подробности. Под ногами расположился шлейф из ткани, напоминающей перья. Пышная грудь певицы почти выпрыгивала наружу, но это вряд ли ее смущало: артистка позировала, не думая, где и что нужно прикрыть.

Дополнила образ Наташа Королева кокетливыми босоножками в тон наряду. Макияж, как и прическа, был не очень броским.

Instagram @koroleva__star

Dni.ru отмечает, что не так давно известная певица решила оставить своего супруга-стриптизера и какое-то время пожить в США. Не исключено, что скандальные выходы в свет — попытка Королевой найти более надежного мужчину. Хорошо известно, что Сергей «Тарзан» Глушко изменял роковой красотке, о которой мечтают многие представители сильного пола.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Наташа Королева чуть не задушила сына от неверного мужа Сергея Глушко.

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