Плохо выглядящая Надежда Кадышева рассказала о полной идиллии в своей семье

Певица Надежда Кадышева рассказала о полной идиллии в отношениях с мужем после преображения своей внешности. В беседе с сайтом dni.ru народная артистка России рассказала, что очень довольная переменам, которые случились в ее жизни. Кроме того, муж певицы композитор Александр Костюк без ума от нового образа Кадышевой. По словам, такое «чудесное преображение» — это результат поддержки любимого супруга, ведь он поддерживает ее во всем.

«Я очень рада переменам, которые со мной произошли, счастлива просто <…> Александр Григорьевич любуется мною каждый день, с утра до вечера! Говорит: „Какая ты у меня хорошая!"», — поделилась народная артистка.

На 60-й годовщине кремлевского дворца исполнительница музыкального хита «Широка река» появилась в непривычном для себя ярком образе. Народные мотивы ее гардероба сменились элегантным и женственным розовым пальто, расписанным яркой цветочной композицией. На сцене же она выступила в платье цвета фуксии.

«Новое время, новые эмоции, и вообще у меня в жизни очень много нового», — отметила Кадышева.

Однако не это стало главной переменой в образе певицы — практически всех поклонников обеспокоил осунувшийся внешний вид любимой артистки: она значительно сбросила вес и не стала скрывать последствия такого похудения: морщины, растянутая кожа и прочие проблемы, благодаря которым «болезненный» вид артистки заставил заподозрить фанатов, что звезда поражена «страшной болезнью».

«Но специально ничего для этого не делает, искусственно себя не омолаживает, а благодарит Бога за хорошие гены. „Очень много хожу пешком, делаю зарядку, вот и все"», — подчеркнула певица.

Как признается артистка, «у нее все „а-ля натюрель“». Единственное, что остается, дак это верить в слова певицы — ведь она выглядит вполне счастливой.

В последние годы народная артистка России не радует своих поклонников новыми хитами. Однако это не мешает ей постоянно гастролировать с ансамблем «Золотое кольцо». За годы формирования своего творчества она заработала настоящую верную фанатскую базу, благодаря которой и имеет большой успех по сей день, рассказал StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Кадышева ответила на слухи о страшной болезни.