Видео: Москвич умер от потери крови через две остановки
Поранившийся в автобусе москвич умер от потери крови
Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru
Погибший перед смертью успел позвонить возлюбленной.
Мужчина упал при входе в московском автобусе и скончался от потери крови. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.
Инцидент произошел вечером 14 декабря на улице Бестужева. Пассажир при входе в салон транспорта поскользнулся и получил травму — у него открылось кровотечение.
Одна из ехавших в автобусе женщин предложила вызвать медиков, но мужчина отказался, аргументировав это тем, что скоро выходит и самостоятельно доберется до дома. Также потерпевший позвонил гражданской жене и сообщил о травме.
Водитель автобуса вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие специалисты обнаружили потерпевшего без сознания, пытались его реанимировать, но тот скончался. Позже выяснилось, что мужчина страдал от варикозного заболевания.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как мужчину зарезали у входа в бордель в Москве.
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