Видео: Москвич умер от потери крови через две остановки

Погибший перед смертью успел позвонить возлюбленной.

Мужчина упал при входе в московском автобусе и скончался от потери крови. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

Инцидент произошел вечером 14 декабря на улице Бестужева. Пассажир при входе в салон транспорта поскользнулся и получил травму — у него открылось кровотечение.

Одна из ехавших в автобусе женщин предложила вызвать медиков, но мужчина отказался, аргументировав это тем, что скоро выходит и самостоятельно доберется до дома. Также потерпевший позвонил гражданской жене и сообщил о травме.

Водитель автобуса вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие специалисты обнаружили потерпевшего без сознания, пытались его реанимировать, но тот скончался. Позже выяснилось, что мужчина страдал от варикозного заболевания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мужчину зарезали у входа в бордель в Москве.