Вдова Бориса Грачевского рассказала, когда на могиле мужа установят памятник
Создатель «Ералаша» умер 14 января 2021 года на 72-году жизни.
Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov
Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская назвала дату установления памятника на могиле режиссера и сценариста. Всем неравнодушным на своей странице в Instagram она рассказала, что открытие состоится в годовщину смерти ее мужа — 14 января.
«Открытие будет 14 января, скорее всего. Я сообщу на странице, когда и во сколько», — заявила Белоцерковская.
Как будет выглядеть памятник, и кто помогает создавать его, вдова не уточнила.
Однако она с удовольствием ответила и на другие вопросы подписчиков. Так, выяснилось, что Грачевский ей продолжает сниться. Для Белоцерковской это лучшее время, ведь во сне она может побыть с мужем и получить от него ценные советы.
Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Третья супруга Екатерина Белоцерковская, родившая от сценариста сына Филиппа до сих пор тяжело переживает утрату. После смерти мужа она узнала, что находится в положении. Но стресс не позволил ей сохранить, выносить и родить еще одного наследника Грачевского. У создателя «Ералаша» помимо Филиппа остались две дочери и сын от предыдущих браков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется многомиллионное наследство Бориса Грачевского.
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