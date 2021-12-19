Рубальская не хочет знать Пугачеву: «Никак я с Аллой Борисовной»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 487

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала о давнем конфликте с Аллой Пугачевой

Рубальская не хочет знать Пугачеву: «Никак я с Аллой Борисовной»

Фото: www.globallookpress / Lev Ilyin

Поэтесса написала для Примадонны известные хиты «Живи спокойно, страна» и «Доченька», но сейчас не общается с ней.

Поэтесса Лариса Рубальская не хочет ни слышать об Алле Пугачевой, ни говорить о ней. Хотя она и написала для Примадонны хиты «Моя судьба», «Доченька» и «Живи спокойно, страна», общения между знаменитостями нет в течение многих лет.

По слухам, однажды Пугачева крепко обидела Рубальскую. Та принесла ей новые стихи, хотела подарить красивые песни, но не была удостоена аудиенции. Тот факт, что артистка не приняла автора своих нетленок, и стал причиной размолвки, что так и не разрешилась со временем, полагают в окружении звезд. Что конфликт имел место, поэтесса подтвердила. Но в чем он заключался, так и сохранила в тайне. Сказала лишь, что давно уж не помнит плохого.

«Никак я с Аллой Борисовной. Я с артистами никак не общаюсь. Конфликт? Ну это давно было. Я такое уже не вспоминаю. Я людей никогда не загружаю своим состоянием и настроением», — сказала Рубальская в эфире канала НТВ.

Как отметила поэтесса, она не привыкла обременять окружающих своими переживаниями — с тревогами и печалью справляется сама, в тайне от целого мира. И это помогает вести «неунывающий образ жизни».

В свое время, впрочем, Ларису Рубальскую раздирали страсти и эмоции. Об этом она сама рассказала телеведущему Борису Корчевникову. Как ранее писал 5-tv.ru, первые 30 лет жизни автора песен ознаменованы чередой бурных и несчастных романов. Однажды поэтесса даже заявилась к возлюбленному с ножом и твердым намерением убить!

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