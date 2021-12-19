Не мог даже ходить: Наталья Бондарчук о муках режиссера Малюкова перед смертью

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Карина Бернтгольц
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Наталья Бондарчук рассказала о последних днях режиссера Андрея Малюкова

Не мог даже ходить: Наталья Бондарчук о муках режиссера Малюкова перед смертью

Фото: РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

По словам актрисы, ее двоюродный брат очень тяжело болел.

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук рассказала в интервью 5-tv.ru о последних днях двоюродного брата, режиссера Андрея Малюкова. Племянник легендарной актрисы Инны Макаровой скончался на 74-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Однако перед тем, как COVID-19 кинодеятеля, ему пришлось перенести серьезный удар - смерть сына.

«Его приехала навестить маленькая внучка. Мне не сообщила о его уходе его первая жена, Марина Малюкова. Она ужасно сейчас страдает, ведь у нее умер единственный сын. Год назад он ушел из жизни. И, конечно, Андрей очень тяжело пережил смерть сына. Через год он ушел сам», - поделилась Наталья Бондарчук.

По ее словам, в последние дни Малюков не мог даже встать с постели - всему виной поражение ног. 

«Он очень тяжело болел, к несчастью. <…> У него было поражение ног. Он не мог ходить. У него увеличился вес. Ему нельзя было делать операцию из-за веса. У него артрит, артроз – это все было. И он не ходил. Крайний раз он вышел, чтобы получить премию. А дальше он был лежачий больной», - вспомнила артистка.

Андрей Малюков родился в Новосибирске. В 70-е годы окончил ВГИК. Через несколько лет он пришел работать в «Мосфильм». В его кинокарьере десятки художественных фильмов и сериалов, среди которых — «В зоне особого внимания, «34-й скорый», «Мы из будущего», «Матч», «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Мосгаз» и многие другие.

Малюков был женат дважды. Его второй супругой стала дочь народной артистки СССР Клары Лучко Оксана Лукьянова.

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