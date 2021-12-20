Лера Кудрявцева о разводе Лепса: «У мужчин это становится доброй традицией»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 079

Лера Кудрявцева намекнула на вину Григория Лепса в разводе с женой после 20 лет брака

Лера Кудрявцева о разводе Лепса: «У мужчин это становится доброй традицией»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

После 20 совместных лет и рождения троих общих детей певец и его супруга Анна Шаплыкова решили расстаться.

Телеведущая Лера Кудрявцева намекнула на вину Григория Лепса в его разводе с супругой Анной Шаплыковой после двух десятков лет брака и рождения троих детей. Она заметила, что расставания людей, которые, казалось бы, давно проверили свои чувства и убедились в правильности выбора, превращаются в недобрую тенденцию.

Высказалась об отношениях Лепса с женой Лера Кудрявцева после комментария участника ее шоу на канале НТВ — Андрея Григорьева-Апполонова из группы «Иванушки International». Он отметил, что 20 лет считает огромным сроком. Возможно, предположил рыжий «Иванушка», супруги за это время «уже замучились». Фраза вызвала бурный протест ведущей.

«В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, там и на всю жизнь!» — заявила она.

Неделю назад поклонники узнали о разводе Григория Лепса — проворные журналисты нашли подтверждение на портале судов Москвы. Из записей стало ясно, что инициатором расторжения брака была Шаплыкова.

Пара считалась одной из крепких в российском шоу-бизнесе, на счету звезд не числилось скандалов, сплетен о тайных любовницах и прочих кривотолков, что нередки в творческой среде. Что конкретно стало причиной разрыва, супруги публике не объясняют, тему своего разрыва обходят. Первое заседание суда состоится уже сегодня. Мужу и жене предстоит делить имущество, недвижимость и совместный бизнес.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Григорий Лепс прокомментировал слухи о своем запое на фоне расставания с супругой. Недавно артист попал в больницу. Поклонники и пресса перебирали варианты — нервный срыв, перебрал с алкоголем, не выдержало сердце… Музыкант решил лично внести ясность в этот вопрос.

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