Звезда «Дома-2» Салибекова о войне со свекровью: «Я перестала быть прислугой»

Брюнетка замужем за Тиграном Салибековым вот уже десять лет, пара растит троих детей, но счастливый на первый взгляд брак, оказывается, не без проблем.

Экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова обвинила свекровь в попытке разлучить ее с мужем. На своей странице она опубликовала пост отчаянья. Начала эффектно, со стихотворения о том, что плотно закрывает двери в свое сердце-храм перед всеми, кто из него пытается сделать корыто. В поэтических строках говорится о добрых намерениях Салибековой, в ответ на которые она получила презрение и желание ее волю «задушить».

Многодетная мама объяснила, что послание адресовано не мужу, отцу троих ее сыновей Тиграну Салибекову. Он-то хороший, любимый и любящий. А вот мама его, судя по всему, превратилась для Юлии в сущее наказание. Война за Тиграна между женщинами продолжается уже полгода. Самое обидное — супруг в этой схватке поддерживает мать.

«Я перестала быть удобной прислугой. Я перестала молчать и безотказно делать все для них, терпеть обесценивание и презрение. И там, на той стороне, хотят воевать, хотят лишать меня мужа! Хотят ставить меня на колени, а я не стану», — написала Салибекова.

Instagram @salibekova.u

Звезда «Дома-2» пожаловалась, что еще десять лет назад, при первом знакомстве с родителями Тиграна, ей дали понять — не хотят такую невестку, не принимают. Но ради любви она терпела нелюбовь и неуважение, «служила», лишь бы понравиться.

«Молчала, а потом устала и сказала… За что была вычеркнута из состава их семьи. Но с этим можно было бы жить, если бы Тигран отделял нашу семью от их, а он не отделяет. Мне этого не понять», — добавила участница реалити.

По мнению Салибековой, ее супруг слишком привязан к родителям и не способен им перечить. Мужчина полагает, что быть самостоятельным и независящим от мнения мамы и папы равносильно предательству по отношению к ним. Жизнь селебрити, уверена она, рушится на глазах, но ее главная надежда — муж Тигран — ничего не готов сделать, чтобы сохранить семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых крепких парах «Дома-2», которые счастливы вместе, хотя давно покинули проект