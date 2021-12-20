Кармическое перепутье: что можно и что запрещено делать в день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния наступает 21 декабря, это время вхождения Солнца в знак Козерога и максимального отдаления от небесного экватора. День зимнего солнцестояния — одна из главных солнечных точек года в астрологии, наряду с днями весеннего и осеннего равноденствия, летнего солнцестояния. Необычный момент сулит представителям различных знаков зодиака перемены в жизни. Астролог, таролог, участник «Битвы экстрасенсов» Денис Холодницкий эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, как самый короткий день и самая длинная ночь в году повлияют на планы людей в ближайшем будущем.

В день зимнего солнцестояния считается правильным прощаться с прошлым и задумывать новое. Ночь обладает волшебной силой, а потому повсеместно прибегают к гаданиям и проводят ритуалы, устраивают медитации.

«Зимнее солнцестояние — это время обновления и трансформации личности», — рассказал экстрасенс.

Наступает идеальное время, чтобы избавиться как от хлама в доме, так и почистить свое окружение от отравляющих вам жизнь людей. Очищаясь от отрицательного, вы освобождаете свое личное пространство для того, чтобы ваша жизнь наполнилась новым смыслом.

Это переломный момент, когда необходимо проанализировать свою жизнь и подвести итоги, а после этого, с учетом ошибок и неудач, приступить к составлению планов на будущее. Звезды указывают на то, что этот день станет отличным для погружения в море мечтаний и загадывания желаний, особенно тех, воплощение которых вы откладывали полжизни. Вполне можно отважиться на прыжок с парашютом — время пришло. Решайтесь и воплощайте ранее несбыточную мечту: новые дела и хобби в день зимнего солнцестояния обречены на успех.

Специалист по звездам выделил четыре знака зодиака и дал им отдельные рекомендации.

«Ракам, Близнецам, Девам и Весам я бы посоветовал постараться не уходить в негативные мысли: каждая негативная ситуация, которая произошла с вами, принесла в вашу жизнь бесценный опыт. Проанализируйте, какие уроки вы можете вынести из негативных ситуаций и отпустите все плохое», — отметил эксперт.

Для остальных знаков зодиака, как пояснил провидец, это время ознаменуется наиболее благоприятным внутренним состоянием.

«В целом весь 2021 год был очень трансформирующий: множество ретроградных планет, сочетания небесных тел, коридор затмений. Планеты вынуждали нас развиваться, анализировать, трансформироваться. И я хочу поздравить тех, кто за этот год не упустил возможности расти и меняться», — подчеркнул Холодницкий.

Экстрасенс сделал акцент на том, что зимнее солнцестояние является своеобразным кармическим днем, когда поведение в этот отрезок времени сильно влияет на наступающий год, а сделанное вами вернется к вам сторицей. Например, если в этот день проявить щедрость, то уже ближайшее будущее порадует вас приятными подарками и неожиданными ситуациями.

Чтобы извлечь максимальную пользу их энергетики, которую несет день зимнего солнцестояния, рекомендуется придерживаться следующих правил.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния:

Шумно и весело гулять, широко отмечать

поддаваться искушениям в виде алкоголя или других вредных привычек

Употреблять жирную и вредную еду

Быть жадным

Оставаться с долгами (распрощаться с задолженностями стоит до зимнего солнцестояния)

Что можно и нужно делать в день зимнего солнцестояния:

Избавляться от лишнего

Анализировать

Ставить цели

Мечтать и загадывать желания

Хорошенько отдохнуть и проводить время с дорогими вам людьми

Брать ответственность за свою жизнь и двигаться только вперед.

Ранее 5-tv.ru назвал последний день в 2021-м, когда можно изменить свою судьбу.