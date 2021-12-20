В сети осудили Распутину за цену ее маникюра: «Люди на это месяц с семьей живут»

Певица похвасталась ноготками на шоу Леры Кудрявцевой, за что на нее обрушилась волна гневных комментариев.

Певицу Машу Распутину резко осудили за баснословные траты на один только маникюр. Разгневанные пользователи сети активно комментируют фрагмент шоу Леры Кудрявцевой, в котором звезда рассказала о стоимости визита в салон красоты.

Имя Маши Распутиной в последние недели без преувеличения у всех на устах. Скандалы в семье знаменитости поступают в новостную ленту с завидной регулярностью, и в них есть все — от сексуальных домогательств брата к сестре (дочери Распутиной Марии) до ругани с родственниками мужа, которых артистка назвала сатанистами. Даже развод с Виктором Захаровым замаячил на горизонте, но поклонников в этот раз привлек именно маникюр.

В ходе интервью Лера Кудрявцева поинтересовалась, много ли певица тратит на себя. Та в ответ скромничать не стала и призналась, что всегда была транжирой, хотя в последнее время старается экономить. И тут же отреагировала на комплимент ведущей ее ноготкам огорошившим всех заявлением: маникюр обошелся ей в 20 тысяч рублей.

Кудрявцева была изумлена экономии Распутиной и предположила, что с нее взяли слишком много, ведь такие услуги в Москве стоят не больше пяти тысяч. Комментаторы в сети были не так деликатны. Они решили, что певица, что называется, с жиру бесится.

«Зарплату ей в 12 тысяч — и пусть живет!»

«Люди на 20 тысяч месяц с семьей живут. А здесь маникюр. Молчали бы!»

«Маникюр, кстати, так себе»;

«У меня пенсия десять тысяч», — цитирует пользователей сети ytro.news.

Что касается семейных дрязг, на их фоне чересчур дорогой маникюр — мелкая шалость. Недавно стало известно, что Распутина, которая уже не справляется с выходками дочери, переселила ее в баню — избегает повода для очередной драки. По словам артистки, ее наследница никого не уважает, в том числе и родителей. Более того, уже два месяца Мария не появляется дома и скитается по отелям в обществе сомнительной компании.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, один из главных в последнее время специалистов по харассменту Елена Проклова поддержала дочь Маши Распутиной в секс-скандале с братом.