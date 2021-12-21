Сколько стоят новогодние выступления Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова?

Звезды шоу-бизнеса — в ожидании новогодних корпоративов! Сколько стоит пригласить к себе на торжество Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова? Кто в главную ночь года останется дома, а кто проведет ее на сцене? Как отмечают праздник в семьях знаменитостей? Что входит в состав фирменного салата Басты? И почему Лариса Рубальская не любит Новый год? О праздничном периоде в жизни звезд российской эстрады рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

«Когда у страны праздник, у артистов самый насыщенный период», — отмечает телеведущий Александр Олешко.

«Приближаются новогодние истории. Главное, чтобы мы все успели. В таком, знаете, успеть и пожить очень важно», — считает певец Денис Клявер.

На календаре — декабрь, скоро Новый год. А значит, пора корпоративов. Звезды усиленно готовятся к праздничному чесу: выбирают наряды, делают омолаживающие процедуры, сбрасывают вес.

«Пока у нас такая предновогодняя суета. Это сейчас занимает большую часть нашего времени», — рассказывает солистка группы «Тутси» Леся Ярославская.

Знаменитости не скрывают: иногда за два последних месяца зимы можно заработать столько, что хватит на весь следующий год.

«Мандарины, шампанское, черная икра, все в лучшем виде. И для этого нужно много работать, поэтому график на Новый год расписан уже очень хорошо. И это самое главное!» — уверен Родион Газманов.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса в нашей стране были отменены все массовые мероприятия. Власти запретили собирать в одном помещении больше 50 человек. Одни компании боялись проводить корпоративы из-за высоких штрафов. У других просто не было финансовой возможности. Артисты жаловались, что остались без средств к существованию.

«Все мы без концертов. Все мы без обмена эмоциями со зрителями. Это не может не огорчать», — сокрушается певица Зара.

«Сегодня работа на вес золота, каждый у нас, как говорится, **** (дурак — Прим. ред.) на счету», — иронизирует Филипп Киркоров.

Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Вечеринки официально разрешены. Естественно, с соблюдением всех антиковидных мер.

«Все расписано уже. Даже на следующий год расписано. Даже на следующее лето расписано», — поделилась певица Лолита.

Недавно в сети появились актуальные расценки на выступления звезд. Дороже всего стоит группировка «Ленинград» — 15 миллионов рублей. Григорий Лепс чуть дешевле — 12 миллионов. Пригласить к себе на праздник Аллу Пугачеву можно за десять миллионов. А ее бывшего мужа Филиппа Киркорова — за восемь. Полина Гагарина приедет за три с половиной миллиона. Глюкоза — за один миллион.

«Наверное, самый дорогой Андрей Губин. Он не выступает уже много лет, и лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: „Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!“ И Андрей Губин все десять лет говорит „нет“», — рассказывает концертный директор Юрий Борисов.

Если заказчик не имеет возможности тратить столь внушительные суммы — есть артисты побюджетнее. Согласно данным СМИ, послушать у себя Викторию Дайнеко можно за 600 тысяч рублей, Алексея Глызина — за 450 тысяч.

«Еще пару-тройку лет назад люди бронировали новогодние корпоративы как путевки заграницу, чуть ли не за год вперед. Сейчас, в связи с тем, что закрываются площадки, какие-то пандемийные меры, нельзя», — рассуждает Юрий Борисов.

Но по словам концертного директора, чем ближе к 31 числу — тем выше цена.

«Если концерт в Москве — это одна цена, когда ты можешь еще там сделать пять-шесть площадок легко. А если ты уезжаешь куда-нибудь с концами, то гонорар может доходить до суммы в миллионы евро», — рассказывает концертный директор Юрий Борисов.

Знаменитости признаются: они давно привыкли поднимать бокал под бой курантов с совершенно незнакомыми людьми.

«По традиции мы встречаем уже 32 года на сцене, поэтому планы не меняются», — говорит солист группы «На-На» Владимир Политов.

«В новогоднюю ночь у меня три концерта», — делится певица Анна Семенович.

Но не все артисты готовы работать в новогоднюю ночь. Кто-то не соглашается ни за какие деньги. Потому что хочет провести праздник в кругу самых близких.

«Мы дома всегда отмечаем, мы никуда не ходим. Ни в ресторан, никуда. Сидим дома. И семьей отмечаем праздник», — поделился Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста.

Каждый год он готовит свой фирменный салат под названием Василье. От классического оливье это блюдо отличает наличие секретного ингредиента.

«Вместо отварного картофеля там сыр голландский, мягкий. Супер просто», — рекомендует Баста.

В семье Олега Газманова все традиционно. Мандарины, шампанское. И все тот же оливье.

«Даже если у нас совсем разные графики, мы стараемся совместить как-то чтобы хотя бы в какой-то хотя бы на 15 минут 31 декабря все-таки увидеться», — комментирует Родион Газманов.

Надежда Кадышева планирует нарядиться Снегурочкой. Платье будет мастерить своими руками.

«Я надену костюм. Я специально для этого сошью что-нибудь на своей любимой машинке швейной», — поделилась планами певица.

А вот Лариса Рубальская призналась: она не любит Новый год. Никогда не наряжает елку, не готовит изысканных блюд.

«Я не считаю, что это какой-то выдающийся день. Мне всегда нормально есть, что есть», — убеждена Рубальская.

По словам поэтессы, в этот день ей становится грустно от того, что время летит. Поэтому женщина не разделяет всеобщего воодушевления. И в новогоднюю ночь просто ложится спать.