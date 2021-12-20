Легендарная сага начала покорять сердца зрителей в 1984 году. По сей день многих артистов зовут именами любимых героев.

Легендарная сага начала покорять сердца зрителей в 1984 году. По сей день многих артистов зовут именами любимых героев.

Даже если вы не смотрели мыльную оперу «Санта-Барбара», то наверняка о ней слышали. Или, обсуждая семейные дрязги коллег применяли название сериала как устоявшийся фразеологизм. Первые серии из двух с лишним тысяч вышли на экраны США в 1984 году, снималась картина вплоть до 1993 года. Россияне начали смотреть сагу с 217 серии в 1992 году, и наблюдать, как богатые тоже плачут им понравилось.

Прошли годы, и многие уже не помнят перипетий в жизни семьи Кэпвеллов, но при виде знакомых лиц ностальгически вздыхают. Как же сегодня выглядят главные звезды «Санта-Барбары»?

Джудит Макконнелл

Instagram @judithlynnmcconnell

Актриса сыграла в сериале Софию Кэпвелл, супругу СиСи Кэпвелла. Пик ее карьеры пришелся именно на период работы в этом проекте. Есть на ее счету и другие постановки, но без главных ролей. Сейчас актрисе 77 лет. Замужем не была, но наследницей все же обзавелась — суррогатная мать родила артистке дочь в 1990 году.

Джед Аллан

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Персонаж СиСи Кэпвелла сделал Джеда Аллана настоящей знаменитостью, но других столь больших ролей в его кинокарьере тоже не случилось. После «Санта-Барбары» он в основном играл эпизодические роли. С женой Тоби Браун артист родил троих детей, в 2001 году она ушла из жизни. Аллан скончался в 2019-м в возрасте 84 лет.

Лэйн Дэвис

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В течение пяти лет актер играл СиСи Мэйсона. В отличие от многих успешных коллег слава не радовала его, кино, как оказалось — не его мечта. После «Санта-Барбары» Дэвис пропал с экранов и посвятил себя театру. 71-летний артист женат, у пары двое сыновей.

Нэнси Ли Гран

Instagram @nancyleegrahn

Исполнительница роли Джулии Уэйнрайт после мыльной оперы стала очень востребованной актрисой. Она снималась в популярных сериалах «Касл», «Главный госпиталь», работала на телевидении. Артистке также удалось побороть рак легкого. Волевой и талантливой женщине сейчас 64, с ней рядом единственная дочь.

Робин Райт

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Келли Кэпвелл красавица Робин Райт сыграла в самом начале актерского пути, ей тогда было 18 лет. И эта артистка смогла стать настоящей голливудской звездой первой величины. В свои 55 лет она посотрудничала с такими знаменитостями как Киану Ривз, Том Хэнкс, Кевин Спейси и другими, снималась у самых известных режиссеров, становилась музой дизайнеров, побывала женой Шона Пенна и родила ему сына и дочь. С 2018 года замужем за сотрудником модного дома Saint Laurent Климентом Жиро.

Эй Мартинес

Instagram @judithlynnmcconnell

Сыграл Круза Кастильо. Пожалуй, один из самых узнаваемых героев легендарной мыльной оперы. После «Санта-Барбары» актер проснулся знаменитым, и на семейной саге его карьера не закончилась. Сыграл в «Главном госпитале», «Проклятии Чаки» и многих других фильмах и сериалах. Артисту 73 года, он женат вторым браком, в котором стал отцом троим наследникам.

Марси Уокер

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Сыгравшая Иден Кэпвелл актриса ушла из проекта в 1991 году с последней его серией, а карьеру в кинематографе завершила уже к 2005-му. 60-летняя Уокер не стремится к известности и популярности, не афиширует личную жизнь и редко выходит в свет. Как пишет ytro.news, она ушла в религию и стала пастором.

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