Алена Кравец нашла потерявшегося сына спустя 21 год

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 616

В судьбе светской львицы объявился предполагаемый наследник. Знаменитость же утверждает, что два десятка лет назад родила умершего малыша.

Алена Кравец нашла потерявшегося сына спустя 21 год

Фото: Instagram @kravetsalena

Актриса и модель Алена Кравец нашла своего потерявшегося сына спустя 21 год. Еще год назад звезду ждало разочарование: предполагаемый наследник оказался не тем, за кого себя выдавал, ДНК-тесты отрицали родство между ним и знаменитостью. На этот раз, кажется, все гораздо серьезнее.

Тайные роды знаменитой блондинки прошли больше 20 лет назад. На тот момент совсем молоденькая Кравец испугалась беременности и попыталась избавиться от ребенка.

Как рассказала объявившаяся акушерка по имени Галина, которая и принимала роды у запамятовавшей звезды, много лет назад девушка поступила в больницу с обильным кровотечением. Безрассудная молодая мама носила утягивающий талию корсет, который фактически убивал малыша в утробе.

«Алена объяснила, что не хочет рожать, мол, ошибка молодости. Она пыталась убить малыша, пила молоко с йодом. Ее муж Руслан заплатил мне и потребовал, чтобы фамилия Алены нигде не фигурировала, как будто она и не лежала в клинике», — объяснила она в эфире программы «На самом деле».

У Кравец родился мальчик, которого окрестили Мишей. Ребенка принесли молодой маме, но та не хотела его видеть и вовсе отказалась от него. Слова акушерки проверили на детекторе лжи — и он подтвердил правдивость версии.

Вот только сама 36-летняя светская львица с ней не согласна. Алена уверена: она родила мертвого ребенка, а ее попросила не обвинять в таком тяжком преступлении.

После в студии появился молодой человек, который как раз появился на свет 21 год назад. Примечательно, что его по совпадению тоже зовут Михаилом. Пока звезда не верит, что парень действительно может быть ее сыном. Им предстоит сделать генетический анализ, который определит: действительно ли певица обнаружила пропавшее дитя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оголившаяся Кравец резко раскритиковала людей с лишним весом.

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