Татьяна Тарасова раскрыла правду о том, где на самом деле проходит ее лечение

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 057

Татьяна Тарасова сообщила, что по-прежнему находится в больнице

Татьяна Тарасова раскрыла правду о том, где на самом деле проходит ее лечение

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

На днях прославленный тренер не смогла принять участие в съемках «Ледникового периода», после чего стало известно об ухудшении ее самочувствия.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова по-прежнему находится в клинике. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Говорить пока не могу, я по-прежнему в больнице», — сказала тренер.

Таким образом Тарасова опровергла информацию о том, что медики ее оставили дома для амбулаторного лечения.  Источник агентства сообщил, что тренеру стало лучше, но речь о выписке из клиники пока не идет.

15 декабря Татьяна Тарасова пожаловалась на общую слабость и боли в груди. Также у нее поднялось давление. Позднее стало известно, что 74-летнего прославленного тренера все же госпитализировали.

Поклонники не на шутку встревожились, когда Тарасова не смогла присутствовать на съемках заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где выступает в качестве главного судьи. Драмы добавил хореограф-фигурист Илья Авербух, который был настолько испуган, что не сдержал слез, говоря о коллеге. Спортсмен призвал фанатов поддержать Татьяну Анатольевну аплодисментами, чтобы придать ей сил в борьбе с недугом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что множество знаменитостей на своих страницах в социальных сетях выразили поддержку и пожелали скорейшего выздоровления Татьяне Тарасовой. 

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