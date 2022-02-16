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Красивые и знаменитые: Как живут и чем занимаются сын и внуки Софии Ротару

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 2 758

Как живут и чем занимаются сын и внуки Софии Ротару

Красивые и знаменитые: Как живут и чем занимаются сын и внуки Софии Ротару

Фото: РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1»

После смерти любимого мужа главной радостью и опорой в жизни певицы стали творчество и семья.

Певица София Ротару на эстраде уже более полувека и имеет миллионы преданных поклонников, которые знают ее песни наизусть. Однако подробностями о жизни своей семьи знаменитость делится не часто.

Народная артистка СССР была замужем только один раз. В браке с музыкантом Анатолием Евдокименко Ротару прожила 30 лет. Это был крепкий союз творческих личностей, который оборвала трагедия. Супруг певицы скончался от инсульта в возрасте 60-ти лет.

Каждый год звезда публикует на своей странице в соцсети архивные снимки в памятные даты. За прошедшие со дня смерти мужа годы она так и не встретила другого человека и по сей день остается в статусе вдовы и счастливой бабушки двух внуков.

Instagram @sofiarotaru.official

Ее единственному сыну Руслану Евдокименко в этом году исполнилось 40 лет. Успешный музыкальный продюсер – главная опора и помощник во всех важных вопросах для звездной матери.

У наследника певицы в браке с дочерью бизнесмена из Ялты Светланой родились двое детей.  Сыну Анатолию уже 27 лет. Он получил образование в Международной Британской школе, окончил колледж искусства и дизайна. Прекрасно играет в теннис. Увлекается музыкой и фотографией.

Есть у молодого человека, которого знаменитая бабушка ласково называет Толиком и необычное хобби. Он коллекционирует дорогие духи с особенными, изысканными ароматами. В его собрании уже 40 экземпляров.

Внучку певицы назвали Софией, в честь бабушки. Эффектная красавица, как и ее брат, училась в Великобритании, а затем перебралась в США. В Америке 20-летняя девушка изучает дизайн в знаменитой школе Парсонс, где, кстати, также обучается падчерица Ивана Урганта Эрика. Параллельно родственница певицы успешно строит карьеру в модельном бизнесе.

В начале этого года София показала своего избранника. На странице в соцсети девушка опубликовала фото с женихом-миллионером Денисом Ждановым, который входит в список  Forbes. В сети уже начали появляться слухи о свадьбе, однако сама певица столь ранний брак не одобряет. По ее словам, внучке стоит сосредоточится на учебе и реализоваться в профессии.

Instagram @iamsofiaeve

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пожилой брат Ротару впервые появился на телевидении и сразу заявил о жизненных проблемах.

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