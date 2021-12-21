Григорий Лепс о своем разводе: «Статус „свободен“ у меня был всегда»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 285

Григорий Лепс подтвердил развод с Анной Шаплыковой после 20 лет брака

Григорий Лепс о своем разводе: «Статус „свободен“ у меня был всегда»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Артист впервые прокомментировал расставание с матерью троих своих детей Анной Шаплыковой после 20 лет брака.

Певец Григорий Лепс впервые прокомментировал развод с Анной Шаплыковой. Как отметил артист, расставание с женой — не слухи, а чистая правда. И семейное положение у него теперь «хорошее».

Исполнитель дал традиционный рождественский концерт в столичном Crocus City Hall. На сцену вместе с ним вышли звезды отечественной эстрады первой величины — Филипп Киркоров, Emin, рэпер Тимати, Ани Лорак, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Юлианна Караулова и многие другие. Шоу Лепс отработал, как всегда, эффектно и с отдачей, а после дал небольшое интервью журналистам.

«Статус „свободен“ у меня был всегда — и в семейном положении, и без семейного положения. Я артист, а артист свободен сам по себе», — цитирует певца сайт KP.RU.

Рассказал музыкант и о планах на Новый год. По словам Лепса, сначала он отметит праздник с семьей, а потом отправится на работу — сейчас у всех людей творческих профессий горячая пора. В череде выступлений у исполнителя будет небольшой перерыв, и все это свободное время он посвятит близким.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова были вместе 20 лет. В этом союзе родились трое детей, две девочки и мальчик. 20 декабря состоялось первое заседание по бракоразводному процессу. Деталей уже бывшие супруги не раскрывают, сдержанные комментарии дают лишь их адвокаты. По словам представителей, развод не сопровождается острым конфликтом, и громкой дележки многомиллионного совместного имущества не намечается.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, главная сваха страны Роза Сябитова оценила шансы Григория Лепса снова жениться.

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