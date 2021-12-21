Костенко опустила Бузову «на дно» после ее оскорблений в адрес Тарасова
Супруга заступилась за футболиста, над которым бывшая жена публично поиздевалась на сцене премии Fashion TV.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Тонко и многозначительно ответила Анастасия Костенко на оскорбительный выпад Ольги Бузовой в адрес Дмитрия Тарасова. Нынешняя супруга и мать троих его детей ответила бывшей цитатой из русской классики. Пост был опубликован без адреса и привязки к мини-скандальчику, что устроила поющая телеведущая, но поклонники сразу поняли, кому он предназначен.
Накануне Ольга Бузова в образе сиреневой дивы — на ней был эффектный комбинезон и шуба с рюшами в пол — вышла на сцену премии телеканала Fashion TV за наградой. Звезду «Дома-2» признали самой модной артисткой года. Так гордилась собой Бузова! А присутствие на мероприятии экс-супруга превратило ее речь в поток язвительных шуток, мол, посмотри, кого ты потерял, недальновидный человек.
«Он машет с галерки… Как всегда. Раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную и популярную девушку страны кусает локти и думает: „Какой же я дурак!“» — заявила Ольга.
Остановиться сразу после выступления Ольга Бузова, как всегда, не смогла. За речью последовали посты в Instagram с лучшими выдержками, украшенные знатно отфильтрованными фотографиями. Там, как показалось поклонникам, и бывшему бойфренду Давиду Манукяну досталось — в сторис селебрити написала, что 80% мужчин с кубиками на прессе не любят женщин. А Дава как раз недавно откачал жир из живота и активно делился снимками с результатом.
Фанаты восторгались и бесновались, отмечая, что знаменитость экс-возлюбленного «урыла» с шиком и блеском. Бывшая коллега по «Дому-2» сочла, что лучше подходит слово «закопала». Но Анастасия Костенко намекнула, что язвительность Бузовой не выглядит достойно.
«В карете прошлого далеко не уедешь. „На дне“. Максим Горький», — подписала Анастасия фотографию, на которой кошка толкает сидящую на деревянной игрушке собачку.
Сам Дмитрий Тарасов, стоит отметить, красиво вышел из ситуации на премии Fashion TV. Он вышел получать свою награду и в качестве ответа пожелал бывшей супруге любви и счастья. Такой же любви, как у него с Анастасией Костенко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале между Ольгой Бузовой и Сергеем Соседовым в эфире белорусского телевидения.
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