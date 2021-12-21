Лариса Долина рассказала о состоянии здоровья разведенного Лепса

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 011

Развод серьезно ударил по знаменитому исполнителю, уверены поклонники. Он сильно похудел и отличился странным поведением на своем концерте.

Лариса Долина рассказала о состоянии здоровья разведенного Лепса

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

После развода заслуженного артиста России Григория Лепса фанаты всерьез забеспокоились физическим (да и что уж скрывать) моральным состоянием артиста. Сам певец не распространяется о своем здоровье. От отчаяния поклонники ищут ответов у его коллег по эстраде.

Лариса Долина разместила на своей странице в Instagram пост с Лепсом и молодым исполнителем из Красноярска Ваней Дмитриенко. Звезды во всю снимаются в новогодних шоу, чтобы порадовать зрителей в новогодние праздники.

«Впереди длинные каникулы, проведите это время в кругу дорогих и любимых вам людей. Кстати, не забудьте включить Первый канал в новогодние праздники. Вас ждет много всего интересного», — написала она.

Вот только подписчиков звезды волновало другое: выздоровел ли Лепс?

«Как видите», — коротко ответила джазовая певица на вопрос подписчиков.

И все же ответ Долиной юзеров не успокоил. Многие отметили, что Лепс, несмотря на улыбку и показную радость, все-таки выглядит плохо.

Instagram @larisa.dolina.official

За последние пару месяцев Лепс сильно исхудал, а на днях на своем ежегодном рождественском концерте он устроил странное шоу: пел матом, задирал рубашку и вытирал одной салфеткой то ботинки, то лицо. Поговаривали, что певца после сильной попойки госпитализировали в психиатрическую клинику.

Григорий Лепс и балерина Анна Шаплыкова развелись после 20 лет совместной жизни. Новость о расставании прозвучала как гром среди ясного неба. Многие годы их считали одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. И даже трое детей, которые родились в их браке, не смогли удержать звездную пару.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эмин прокомментировал слова Лепса о свободе после развода.

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