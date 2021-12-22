Больше не герой: почему мужчины сбегают от жен, переживших с ними тяжелые времена

Психолог Белявская в интервью для 5-tv.ru назвала главные страхи представителей сильного пола, которые вызывают противоречия в их поведении.

Громкий развод Григория Лепса с балериной Анной Шаплыковой, с которой он прожил душа в душу больше 20 лет, поверг публику в шок. Звезды до сих пор не распространяются об истинных причинах расставания. На этом фоне поклонники стали замечать странное поведение исполнителя хита «Рюмка водки на столе». Он сильно похудел, вызывающе вел себя на концертах, раздевался прямо на сцене! Поползли слухи, что певец был неверен жене — версию поддержала даже коллега артиста Анита Цой.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Анна Белявская объяснила, почему мужчины боятся проявить слабость и нередко уходят от женщин, которые были с ними рядом в самые тяжелые времена.

«Неверна теория о том, что мужчины, с которыми женщины прожили трудные суровые времена и видели их слабыми, разбитыми, и в какой-то мере унизившимися, после этого уходят от них, потому что не могут смириться с тем, что их жены не видят в них героев», — считает эксперт.

По словам специалиста, немалую роль в расставании после многих лет брака играет несовпадение мужской и женской физиологий.

«После 40 лет мужская сексуальная активность возрастает, а женская затухает. Среди мужчин бытует заблуждение, что более молодая спутница рядом будет увеличивать уровень его энергетики. По большому счету в таких отношениях мужчина становится лидером. Учит уму разуму молодую спутницу, что не только повышает его самооценку, но и возвращает вкус к жизни для того, чтобы выйти из кризиса», — отметила Белявская.

Психолог пояснила, что супруга, с которой мужчина прожил много лет, может напоминать ему о приближении старости. А с молодой пассией ему легче бороться с грустными мыслями и легче удовлетворить свою жажду перемен.

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