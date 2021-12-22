Долину обвинили в обмане насчет здоровья разведенного Лепса

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 379

Ранее Долина рассказала, что исполнитель хита «Рюмка водки на столе» оправился после гипертонического криза. Вот только поклонники ей не поверили.

Долину обвинили в обмане насчет здоровья разведенного Лепса

Фото: Instagram @gvleps

Юзеры уличили певицу Ларису Долину в обмане. По словам подписчиков народной артистки, она скрыла от них правду о состоянии здоровья разведенного Григория Лепса. Ранее Долина рассказала, что Лепс  выздоравливает после перенесенного гипертонического криза и госпитализации.

«Ужас, как Григорий похудел, а вы Лариса Саннна обманывали подписчиков, все-таки развод, все-таки алкоголь и криз (гипертонический — Прим. ред.). Вы нас всех за лохов держите, нам не по шестнадцать, честь мундира, все такое, но когда люди все напоказ и на продажу, это не работает», — попробовал разоблачить исполнительницу один из пользователей.

Выпад со стороны подписчика Долина посчитала наглостью — и не оставила его без ответа. Она разразилась гневной тирадой и поставила на место клеветника.

«Никогда в жизни никого не обманывала, за мной это не водится. И попридержите свои мысли, не помешало было немного такта и сдержанности. Я вам не подружка, чтобы писать в таком тоне», — твердо заявила она.

Instagram @larisa.dolina.official

На днях 59-летний музыкант развелся. Супруга артиста — балерина Анна — неожиданно стала инициатором бракоразводного процесса. Пара не стала делать из своего расставания скандал. Они решили разойтись на хорошей ноте, даже избежали споров из-за имущества.

И все-таки развод дался непросто исполнителю всех караоке-хитов страны. Он отличился странным поведением на рождественском концерте, который устраивает каждый год. Лепс задирал рубашку, ругался матом прямо на сцене. Чуть ранее его госпитализировали, по официальной версии, с гипертоническим кризом. Хотя после пошли слухи о том, что Лепс запил накануне тяжелого развода.

Григорий Лепс встретил будущую жену в 2000 году в ночном клубе. Шаплыкова работала танцовщицей в балете у Лаймы Вайкуле. Через два года Лепс женился на девушке, которая младше его на десять лет, напоминает 7Дней.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Григорий Лепс порассуждал о свободе после развода.

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