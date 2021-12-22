Разведенный Лепс после слов о свободе рванул на отдых с бокальчиком вина

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 066

Известный певец по-своему переживает разрыв с супругой, за плечами с которой у него 20 лет совместной жизни и трое детей.

Разведенный Лепс после слов о свободе рванул на отдых с бокальчиком вина

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Певец Григорий Лепс отправился в Италию и устроил небольшую посиделку в окружении близких людей. Среди них оказалась старшая дочь артиста 36-летняя Инга Лепс и основатель нескольких брендом с именем певца Темур Шакая. Он поделился этим знаменательным событием на своей странице в Instagram. На фотографии артист вместе с близкими поднимает бокалы, по всей видимости, знаменуя этим полноценное начало новой холостяцкой жизни.

«Кратковременный отдых в Италии», — скромно подписал Лепс.

Подписчики артиста порадовались за своего любимого исполнителя и пожелали ему успехов как в карьере, так и в личной жизни.

Instagram @gvleps

«Заслужил»;

«Гулять так гулять!»

«Отличного отдыха!»

«О, это правильно! Отдых вам сейчас очень нужен!» — поддержали певца поклонники.

Ранее исполнитель музыкального хита «Рюмка водки на столе» поделился в своей социальной сети записью, которая гласила: «Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше». Трудно было не понять, какой посыл несла в себе эта фраза, но никто не мог и предположить, что артист отправится в путешествие в Италию.

Развод знаменитости с танцовщицей Анной Шаплыковой состоялся 20 декабря и прошел без особых излишеств — никаких скандалов и ссор он за собой не понес. Достоверно мало что известно о завершении брака, который продлился почти 20 лет, однако, что точно можно сказать — инициатором расставания стала 49-летняя экс-супруга певца. Сам же Лепс после концерта в «Крокус Сити Холле» поделился, что находился в статусе «свободе» во время брака с Шаплыковой, рассказала Газета.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с кем встретит Новый год оставшийся без жены Лепс.

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