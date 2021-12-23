🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 декабря, убывающая Луна в знаке Лев поспособствует укреплению вашего авторитета, повысит самооценку и веру в собственные силы. Прекрасный день для расширения профессиональных возможностей. Трудитесь усердно, не жалейте сил, и вы непременно будете замечены. Но не стоит давать волю гордыне, даже в случае успеха — за нее Вселенная может и наказать.

Забыть старое и подумать о будущем: Как ретроградная Венера изменит жизнь с 19 декабря

♈ Овен

Вы напрасно не позволяете себе хотя бы нотку игры в отношениях с окружающими. Это бывает настолько интересно — не представляете! Невинный флирт никогда не зайдет дальше желаемого, если человек знает свои границы, а уж вы-то знаете. Так почему бы не повеселиться? Расширяйте круг общения, делайте комплименты, принимайте их с радостью. А иногда можно и задержать взгляд на симпатичном прохожем чуть дольше, чем кажется приличным. Попробуйте!

Космический совет: легкий флирт украсит вашу жизнь, не будьте так серьезны.

♉ Телец

Умение не страдать в одиночестве крайне полезно. У этого навыка много плюсов, но главное — он вносит изменения и в социальную жизнь. Общение с людьми становится уважительным, интересным, если человек пребывает в гармонии с самим собой. Вас просто необходимо мастерство быть одинаково уверенным и довольным собой как в толпе, так и в собственной холостяцкой квартире. Ищите хобби, пробуйте разное, найдите эту точку гармонии, которая превратится в твердую почву под ногами.

Космический совет: научитесь интересно проводить время наедине с собой.

♊ Близнецы

Когда ни требования, ни мольбы, ни уловки не сработали — пора уходить. Впрочем, даже до этого можно было не доводить. Не просите любви у того, кто не хочет ее дать. И не только любви. Любое благо придет, если ему суждено прийти в вашу жизнь. Если видите, что уже упустили, пора признать поражение и продолжать путь без сожалений.

Космический совет: не бейтесь о закрытую дверь, смиритесь с отказом и двигайтесь дальше.

Какие финансовые успехи и упадки ждут знаки зодиака в 2022 году

♋ Рак

Ракам звезды советуют сосредоточить внимание на финансовой сфере. Вокруг множество рисков и способов лишиться кровных, заработанных непосильным трудом. И для вас они представляют большую опасность, чем для других знаков. Так что сегодня обойдитесь без спонтанных покупок и вложений. Тщательно продумывайте каждый шаг.

Космический совет: будьте осторожны в тратах, считайте деньги.

♌ Лев

Любая работа может вызвать стресс, особенно, если в ней задействовано слишком много людей. У каждого будет свое мнение о том, как все должно и как не должно быть. Но это не делает вашу задачу менее значимой. Найдите способ выразить свое мнение максимально деликатно, но все же твердо и уверенно, и добьетесь своего.

Космический совет: найдите способ сообщить свою правду мягко, но настойчиво

♍ Дева

Мы склонны прославлять только радостные моменты и благодетелей в жизни. Но двойственность — это образ жизни в земном царстве. Другими словами, за светом последует тьма, а за тьмой последует свет. Уважайте обе стороны медали с равным апломбом. Помните, что проблемы помогают вам стать лучше и сильнее, — хороший способ примириться с нескладной действительностью. Лучшее еще впереди, звезды и вся Вселенная вам это обещают.

Космический совет: учитесь благодарить судьбу даже за суровые уроки.

Как же с тобой тяжело: Кто из знаков зодиака имеет самый сложный характер

♎ Весы

Часто ли вы действуете исключительно в собственных интересах и во вред окружающим? Вопрос, казалось бы, простой, но не каждый ответит на него честно. Призывать к пробуждению совести бессмысленно. Чтобы воспитать в себе порядочность, нужно научиться представлять себя на месте других людей. Крайне полезная практика. Да, живете и трудитесь вы для себя, но едва ли стоит радоваться победе, если на пути ее достижения вы сделали кому-то очень больно.

Космический совет: старайтесь чаще ставить себя на место другого, развивайте эмпатию.

♏ Скорпион

Люди из окружения всегда скажут, какими вы должны и не должны быть. Мир всегда будет отягощать вас нереалистичными ожиданиями. Но выбор есть. Можно подстраиваться под других, а можно дерзнуть и начать солировать. В вашей сущности — страсть и непреодолимая тяга к нарушению запретов. Может, пора ей поддаться?

Космический совет: свобода — ваша истинная сущность.

♐ Стрелец

Достичь успеха в карьере, отношениях, но сохранить при этом целой и чистой душу не так просто, как может показаться. На деле человек постоянно мечется, не успевает, живет по инерции, не успевая и подумать о внутренней гармонии, чувстве баланса. А именно это вам сейчас нужно. Успеть все поможет качественное планирование: выполняйте свои обязанности четко, несите ответственность за слова и действия, не забывайте и о ментальных практиках, выделяйте на них время.

Космический совет: найдите баланс между материальным и духовным.

ТОП-6 знаков зодиака, от которых не дождешься подарков

♑ Козерог

Когда мы подавляем гнев и печаль, в конечном итоге сохраняем лишь отрицательные эмоции, связанные с данным опытом. Проблемы начинаются с разъедающей грусти, переходящей в тяжелую тоску, способную вызвать болезни в организме. Сегодня звезды просят вас обратить внимание на старые душевные раны. Проработайте травмы, избавьтесь от груза на сердце. Убывающая Луна дает вам возможность эмоционально очиститься, приготовьтесь отпустить то, что вам больше не служит. Не справляетесь сами – найдите профессионала. Вам это необходимо.

Космический совет: боритесь с одолевающей депрессией и не бойтесь просить помощи.

♒ Водолей

Мэри Оливер написала: «Тот, кого я любила, однажды дал мне коробку, полную тьмы. Потребовались годы, чтобы понять, что это – тоже подарок». Сделайте паузу и восстановите дыхание. Скоро вы сможете размышлять о собственных и чужих ошибках, но сейчас необходимо просто отпустить. Насильно мил, дорог и любим не будешь. Истлевшие полешки в новое и яркое пламя не превратишь. Поблагодарите мир и конкретного человека за опыт, пожелайте ему счастья. В этом ваша сила.

Космический совет: не жалейте об угасших чувствах. Скажите за них спасибо и улыбнитесь.

♊ Рыбы

Если вы тайно мечтаете о чем-то или ждете действий от другого человека, можете потирать ручки – вы на верном пути и скоро своего добьетесь. Вселенная к вам очень добра, и звезды хотят о вас заботиться. Они непременно порадуют вашу уставшую от разочарований душу до наступления 2022 года. Вы хорошо справляетесь, вы заслужили свой бонус. Осталось только получить его!

Космический совет: судьба уготовила вам приятный сюрприз, готовьтесь!

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на предстоящую неделю — с 20 по 26 декабря.