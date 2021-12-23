Почему Пугачева не хочет знакомиться с названной в ее честь внучкой

Алла Пугачева еще ни разу не встречалась со своей внучатой племянницей, которую назвали в часть знаменитой бабушки. Об этом журналистам рассказал отец годовалой девочки Владислав Пугачев.

Вместе с семьей племянник Примадонны живет в Татарстане. По словам мужчины, тетя Алла, как он ее зовет, всю жизнь ему покровительствовала, поддерживала и помогала. Как известно, именно Алла Борисовна за свой счет лечила родственника от наркозависимости и пристроила ставшего никому не нужным его сына.

Несмотря на заботу о племяннике, Пугачева до сих пор лично не познакомилась с девочкой, которая, по мнению мамы с папой, очень похожа на селебрити-бабушку и ее старшую дочь Кристину Орбакайте, пишет WMJ.ru.

Instagram @allapugacheva.v

«Она пока не приезжала к нам, но для меня было бы большой радостью познакомить ее с дочерью», — цитирует WMJ.ru Владислава Пугачева.

У Аллы Пугачевой трое детей — певица Кристина Орбакайте и семилетние двойняшки от брака с Максимом Галкиным Лиза и Гарри. Орбакайте подарила Примадонне внуков Никиту, Дени и Клавдию. Алла Борисовна также взяла под опеку первого ребенка Владислава Пугачева — мальчика Евгения. Певица забрала малыша, узнав о наркотической зависимости своего племянника. Женя растет в семье водителя Примадонны.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, внучка Пугачевой на свой первый день рождения получила салон красоты.