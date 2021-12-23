Почему Пугачева не хочет знакомиться с названной в ее честь внучкой

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 194

В августе дочери племянника Примадонны Владислава исполнился год. Знаменитая бабушка еще ни разу не видела девочку вживую.

Почему Пугачева не хочет знакомиться с названной в ее честь внучкой

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Алла Пугачева еще ни разу не встречалась со своей внучатой племянницей, которую назвали в часть знаменитой бабушки. Об этом журналистам рассказал отец годовалой девочки Владислав Пугачев.

Вместе с семьей племянник Примадонны живет в Татарстане. По словам мужчины, тетя Алла, как он ее зовет, всю жизнь ему покровительствовала, поддерживала и помогала. Как известно, именно Алла Борисовна за свой счет лечила родственника от наркозависимости и пристроила ставшего никому не нужным его сына.

Несмотря на заботу о племяннике, Пугачева до сих пор лично не познакомилась с девочкой, которая, по мнению мамы с папой, очень похожа на селебрити-бабушку и ее старшую дочь Кристину Орбакайте, пишет WMJ.ru. 

Instagram @allapugacheva.v

«Она пока не приезжала к нам, но для меня было бы большой радостью познакомить ее с дочерью», — цитирует WMJ.ru Владислава Пугачева.

У Аллы Пугачевой трое детей — певица Кристина Орбакайте и семилетние двойняшки от брака с Максимом Галкиным Лиза и Гарри. Орбакайте подарила Примадонне внуков Никиту, Дени и Клавдию. Алла Борисовна также взяла под опеку первого ребенка Владислава Пугачева — мальчика Евгения. Певица забрала малыша, узнав о наркотической зависимости своего племянника. Женя растет в семье водителя Примадонны.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, внучка Пугачевой на свой первый день рождения получила салон красоты.

-19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.79
-0.03 83.15
-0.17
Устройте свидание! Китайский совет дня на четверг, 23 декабря

Последние новости

9:48
НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине
9:36
Прокуратура выясняет причины крупного пожара в детском саду Петербурга
9:25
Астронавты с МКС передали поздравление с Рождеством
9:08
Устройте свидание! Китайский совет дня на четверг, 23 декабря
8:50
Мина Красноречивый: что можно и категорически нельзя делать 23 декабря
8:46
В Германии пришли к согласию по «Северному потоку — 2»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака
«Нужна помощь специалиста»: Психолог объяснила загадочные слова Лепса о свободе после развода
Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»
Потрясающая наследственность! Как выглядит и чем живет внучка Михалкова и Вертинской

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год