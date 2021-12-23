Янковский и Пожарская вышли в свет с обручальными кольцами на пальцах

Тайно поженившиеся актеры Иван Янковский и Диана Пожарская вышли в свет с обручальными кольцами на пальцах. Звезды появились вместе на премьере фильма «Чемпион мира», на съемках которого познакомились, влюбились, а вскоре, в июле этого года, стали родителями крошки. Малыша назвали в честь прадеда-артиста Олегом Янковским.

В упомянутой картине наследник знаменитой актерской династии сыграл главную роль — шахматиста Анатолия Карпина. Его возлюбленная воплотила на экране образ жены главного героя. Завязавшиеся в ходе работы над проектом отношения артисты скрывали, как и беременность Пожарской. Оба отказываются комментировать личную жизнь на камеру до сих пор, но сами с удовольствием публикуют в соцсетях трогательные фото.

Стоит отметить, Пожарскую в помолвочном и обручальном кольцах на безымянном в Instagram видели еще несколько недель назад. Но сегодня светские хроникеры окончательно убедились в официальном браке актеров, ведь на премьере на том же пальце, что и у Пожарской, поклонники разглядели блестящее колечко.

Instagram @dianapozharskaya

Для 29-летней Дианы брак с 31-летним Янковским стал вторым. Она прежде была замужем за режиссером Артемом Аксененко. Супруги развелись в 2020 году. Тогда же Диана начала сниматься в картине «Чемпион мира».

У Ивана были романы с актрисами и дочками известных бизнесменов. В их числе наследница бизнесмена Руслана Байсарова, бывшего гражданского мужа Кристины Орбакайте, дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева Вера, а также дочь ресторатора Аркадия Новикова Александра.

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